به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی در تشریح این خبر، اعلام کرد: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی این شهرستان در ادامه طرح مقابله با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با سوداگران مرگ حین کنترل و پایش خودروهای عبوری در محور بندرعباس به میناب به یک دستگاه خودرو وانت پرایده حامل سیب‌زمینی‌های گندیده مشکوک شده و دستور توقف دادند.

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وی افزود: ماموران پس از متوقف کردن خودروی مورد نظر و بازرسی دقیق موفق شدند مقدار ۱۴۸ کیلوگرم و ۲۰۰ گرم مواد مخدر تریاک را که به طور ماهرانه در لابه‌لای سیب‌زمینی‌های گندیده و غیرقابل مصرف جاسازی شده بود، کشف کنند.

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سرهنگ رستمی با بیان اینکه در این عملیات دو متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: شبکه‌ها و باندهای مافیایی قاچاق برای انتقال مواد مخدر به مقاصد خود از شیوه‌ها و شگردهای خاص و جاسازی‌های حرفه‌ای استفاده می‌کنند که با اشرافیت بالا و هوشمندی ماموران انتظامی نقشه‌های آنان نقش بر آب شده و سوداگران در رسیدن به مقاصد شوم خود ناکام مانده‌اند.