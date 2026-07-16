به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی در تشریح این خبر، اعلام کرد: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی این شهرستان در ادامه طرح مقابله با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با سوداگران مرگ حین کنترل و پایش خودروهای عبوری در محور بندرعباس به میناب به یک دستگاه خودرو وانت پرایده حامل سیبزمینیهای گندیده مشکوک شده و دستور توقف دادند.
وی افزود: ماموران پس از متوقف کردن خودروی مورد نظر و بازرسی دقیق موفق شدند مقدار ۱۴۸ کیلوگرم و ۲۰۰ گرم مواد مخدر تریاک را که به طور ماهرانه در لابهلای سیبزمینیهای گندیده و غیرقابل مصرف جاسازی شده بود، کشف کنند.
سرهنگ رستمی با بیان اینکه در این عملیات دو متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: شبکهها و باندهای مافیایی قاچاق برای انتقال مواد مخدر به مقاصد خود از شیوهها و شگردهای خاص و جاسازیهای حرفهای استفاده میکنند که با اشرافیت بالا و هوشمندی ماموران انتظامی نقشههای آنان نقش بر آب شده و سوداگران در رسیدن به مقاصد شوم خود ناکام ماندهاند.
میناب - فرمانده انتظامی میناب از کشف بیش از ۱۴۸ کیلوگرم تریاک در لابه لای سیبزمینیهای گندیده خبر داد و گفت: این محموله در محور بندرعباس به میناب کشف و دو متهم در این زمینه بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی در تشریح این خبر، اعلام کرد: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی این شهرستان در ادامه طرح مقابله با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با سوداگران مرگ حین کنترل و پایش خودروهای عبوری در محور بندرعباس به میناب به یک دستگاه خودرو وانت پرایده حامل سیبزمینیهای گندیده مشکوک شده و دستور توقف دادند.
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