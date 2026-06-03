استقامت و وحدت ملی، نقشه راه تداوم مسیر شهدا است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌مقدم با اشاره به بیانات رهبر شهید در خصوص راه و سیره شهدا گفت: رهبر شهید انقلاب فرمودند که خود را در مسیر اندیشه شهدا قرار دهید، بنابراین باید راه شهدا را بشناسیم و در این راه قدم برداریم و در این مسیر استقامت، بردباری و توجه به وحدت ملی از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی با اشاره به اهمیت کار جهادی در این برهه از زمان گفت: موفقیت و پیشرفت هر ملتی به میزان تلاش و کوشش آن‌ها در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... بستگی دارد که ما این مجموعه تلاش‌ها را «جهاد» معنا می‌کنیم. جهاد تنها نبرد نظامی نیست بلکه جهاد تلاش و کوشش برای برداشتن موانع از مسیر رشد و توسعه کشور است و ما بر اساس اعتقادات‌مان تا پای جان در راه جهاد و تلاش در راه میهن و اعتقادات‌مان استقامت خواهیم کرد.

نماینده ولی‌فقه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص پیمودن راه شهدا گفت: اگر بخواهیم مقام شامخ شهادت را درک کنیم باید شهیدگونه زندگی کنیم و اوصاف و خصوصیات شهدا را بشناسیم و از آن‌ها الگو بگیریم و در همان مسیر که مسیر کمال و سعادت است، گام برداریم.

موسوی مقدم به اهمیت وظیفه صاحبان قلم اشاره و خاطرنشان کرد: اهل قلم و هنر باید اهداف شهدا را به جامعه معرفی کنند و این امر امروز بسیار مهم است و در این زمینه هنرمندان رسانه به ویژه رسانه‌هایی که دارای مخاطبان زیادی هستند وظیفه مضاعفی دارند.