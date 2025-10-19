فرماندار دشتی: تجلیل از خانواده شهدا وظیفه همه ما است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح یکشنبه در دیدار با خانواده شهید علیرضا آریافر از شهدای نیروی انتظامی، ضمن عرض تسلیت به مناسبت درگذشت پدر این شهید گرانقدر، اظهار کرد: شهدا نیازی به ما ندارند، بلکه این ما هستیم که برای ماندگاری در مسیر حق و خدمت به مردم، به شهدا نیازمندیم.

وی افزود: یاد و نام شهدا چراغ راه همه خدمتگزاران نظام است و باید با عمل به سیره و منش آنان در مسیر رضایت الهی و مردم گام برداریم.

مقاتلی با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: وظیفه همه ماست که از خانواده‌های شهدا تجلیل و تکریم کنیم، چرا که آنان با صبر و استقامت خود ادامه‌دهنده راه شهدا هستند.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: امروز وظیفه همه مسئولان و خدمتگزاران نظام، پاسداشت خون شهدا، ادامه دادن راه آنان و تلاش برای تحقق رضایت‌مندی مردم است.