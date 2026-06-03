شناسایی و جمع آوری ۷۳ انشعاب غیر مجاز در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرهزاد با اشاره به اجرای این مانور در شهرستانهای ۱۲گانه استان، گفت: طرح مهتاب با هدف کاهش تلفات انرژی، صیانت از حقوق مشترکان قانونمند، پایداری شبکههای برق رسانی و مقابله با استفاده غیر مجاز از انرژی برق اجرایی شده و در هفته و ماههای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
وی در ادامه تشریح کرد: ۷۳ انشعاب غیر مجاز در دومین مانور سراسری این طرح با همکاری مراجع قضایی و نیروهای انتظامی شناسایی و جمع آوری شد و در نگاه کلی از ابتدای شروع طرح مهتاب در استان تاکنون ۷۴۵ مورد انشعاب غیر مجاز ۱۷ دستگاه استخراج غیر مجاز رمز ارز جمع آوری گردیده و ۷۹۲ کنتور معیوب نیز تعویض شده است.
گفتنی است؛ در طرح مهتاب، شناسایی و جمع آوری انشعابات غیر مجاز ، مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز، نوسازی لوازم اندازهگیری و تعویض کنتورهای قدیمی با مدلهای هوشمند جهت افزایش دقت در محاسبه مصرف و مدیریت بهتر بار شبکه در دستور کار قرار گرفته است.
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