محکومیت شدید حملات آمریکا علیه نفتکش ایرانی و دکل مخابراتی قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اقدام تجاوزکارانه ارتش تروریستی آمریکا در تعرض به یک نفتکش ایرانی در تنگه هرمز و حمله به یک دکل مخابراتی در جزیره قشم، که در ساعات اولیه بامداد چهارشنبه ۱۳ خرداد از مبدا دو کشور منطقه صورت گرفت، را به شدت محکوم می‌کند.

این اقدامات تجاوزکارانه نه تنها نقض تفاهم آتش‌بس مورخ ۱۹ فروردین است بلکه نقض فاحش اصل بنیادین منع توسل به زور وفق بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید.

وزارت امور خارجه همچنین ضمن محکوم کردن اقدام آمریکا در استفاده استعماری از قلمرو و امکانات کشورهای منطقه برای پیشبرد طرح‌های تجاوزکارانه علیه ایران، مسئولیت مستقیم و روشن حاکمان کویت و بحرین در رابطه با اقدامات تجاوزکارانه شب گذشته را خاطرنشان می‌کند.

وزارت امور خارجه تاکید می‌کند که اقدام هر کشوری در اجازه‌دادن به طرف‌های متجاوز برای استفاده از قلمروی خاکی، دریایی و هوایی یا امکانات و پایگاه‌های مستقر در قلمروی آنها جهت انجام یا پشتیبانی از تجاوز نظامی علیه ایران، نقض آشکار قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل و اصل حسن همجواری بوده و وفق قطعنامه شمار ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مثابه ارتکاب عمل تجاوزکارانه علیه ایران محسوب می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران در اعمال حق ذاتی خود برای دفاع از تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی ایران، از همه ظرفیت‌ها جهت مقابله با اقدامات تجاوزکارانه، از جمله از طریق هدف قرار دادن مبدا و منبع حملات تجاوزکارانه، استفاده خواهد کرد.

بدیهی است مسئولیت آثار و پیامدهای ناشی از این وضعیت بر عهده متجاوزان آمریکایی-صهیونیستی و همه طرف‌هایی است که با در اختیار گذاشتن قلمرو و امکانات خود، آنها را در ارتکاب اعمال تجاوزکارانه علیه ایران یاری می‌دهند.