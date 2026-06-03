پویش «به عشق علی» در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، با تبریک فرا رسیدن اعیاد ذوالحجه و گرامیداشت سالروز رحلت امام خمینی(ره) و قیام ۱۵ خردادماه بیان کرد: ۱۰ هزار فرزند یتیم و محسنین در سطح استان تحت حمایت این نهاد قرار دارند و برای تأمین بخشی از نیازهای معیشتی و تحصیلی خود چشمانتظار مشارکت خیرین هستند.
وی با تقدیر از همراهی مردم نیکوکار استان در اجرای طرح اکرام ایتام و محسنین گفت: بخشی از فرزندان خانوادههای نیازمند به دلیل مشکلات اقتصادی، بهویژه در حوزه تحصیل با محدودیتهایی مواجهاند که خیرین میتوانند با پرداخت ماهیانه حداقل ۱۰ هزار تومان یا بیشتر، سهم مؤثری در رفع این دغدغهها داشته باشند.
قائممقام کمیته امداد استان در ادامه به روشهای مشارکت در این طرح اشاره کرد و گفت: علاقهمندان میتوانند با مراجعه به سامانهEkram.Emdad.ir، ارسال عدد ۰۳۸ به ۳۰۰۰۳۳۳۳ یا مراجعه حضوری به ادارات کمیته امداد در سطح استان، در تأمین هزینههای تحصیلی، پوشاک و سایر نیازهای ضروری این فرزندان مشارکت کنند.
هاشمی با اشاره به موفقیتهای علمی و شغلی این فرزندان خاطرنشان کرد: همهساله تعدادی از ایتام و فرزندان محسنین با تلاش و پشتکار خود در دانشگاههای طراز اول کشور در رشتههایی نظیر پزشکی، مهندسی، بهداشت و درمان و دانشگاه فرهنگیان پذیرفته میشوند و در آینده زمینه خروج خانواده خود از چرخه حمایت را فراهم میکنند.
نظر شما