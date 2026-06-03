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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۵

دستگیری دو محکوم متواری با بیش از ۵۴ سابقه سرقت در کهگیلویه

دستگیری دو محکوم متواری با بیش از ۵۴ سابقه سرقت در کهگیلویه

دهدشت- فرمانده انتظامی کهگیلویه از شناسایی و دستگیری دو محکوم متواری تحت تعقیب مراجع قضایی خبر داد و گفت: از این افراد دو قبضه سلاح، اموال سرقتی و یک موتورسیکلت قاچاق کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محمد موسوی اظهار کرد: در اجرای دستور قضائی مبنی بر جلب و دستگیری محکومان متواری، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی پس از انجام تحقیقات میدانی و اقدامات فنی و اطلاعاتی، موفق شدند محل اختفای دو نفر از محکومان متواری را که دارای سابقه بیش از ۵۴ فقره سرقت و دستگیری بودند، شناسایی کنند.

به گفته فرمانده انتظامی کهگیلویه، این افراد در عملیات مأموران دستگیر شدند و در بازرسی از مخفیگاه آنان دو قبضه سلاح کلاش و وینچستر، چندین دستگاه تلفن همراه سرقتی و یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق کشف و ضبط شد.

سرهنگ موسوی در پایان تأکید کرد: برخورد با مجرمان و هنجارشکنان بدون وقفه ادامه خواهد داشت و پلیس در مسیر تأمین امنیت عمومی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

کد مطلب 6849047

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