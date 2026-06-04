انهدام باند سارقان مسلح احشام غرب کشور در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت احشام در روستاهای شهرستان اسدآباد و مناطق همجوار، شناسایی و دستگیری عاملان این سرقتها بهصورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی و پیشگیری این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: پس از اقدامات فنی و شبانهروزی مأموران پلیس، خودروی سارقان شناسایی و تحت رصد اطلاعاتی قرار گرفت و شب گذشته، بهمحض رؤیت خودروی متهمان در محورهای مواصلاتی، تیمهای عملیاتی برای متوقف کردن آنها اعزام شدند.
فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به اقدام مسلحانه متهمان افزود: سارقان با مشاهده واحدهای گشت پلیس، بدون توجه به هشدارهای ایست، اقدام به تغییر مسیر به سمت جاده کنگاور کرده و با تیراندازی مستقیم به سمت مأموران، قصد فرار داشتند.
وی خاطرنشان کرد: با هماهنگیهای فوری انجام شده با انتظامی شهرستان کنگاور، عملیات انسداد مسیر اجرا شد و خودروی سارقان در ورودی کمربندی این شهر با استفاده از شگردهای خاص پلیسی متوقف شد.
سردار نجفی ادامه داد: در این درگیری، یکی از متهمان دستگیر، دو نفر مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند و نفر چهارم نیز با سوءاستفاده از تاریکی هوا از محل متواری شد که تلاش برای دستگیری این سارق ادامه دارد.
وی با بیان اینکه متأسفانه یکی از متهمان مصدوم به دلیل جراحات وارده در بیمارستان فوت کرد، تصریح کرد: در بازرسی از خودروی سارقان که سابقه سرقت از تهران را داشت، اقلام مجرمانه متعددی از جمله تعدادی فشنگ و پوکه سلاحهای کمری و جنگی، قیچی آهنبر، دیلم، برچسبهای ساخت پلاک جعلی، دو جفت پلاک سرقتی و ضایعات مسموم مرغ کشف و ضبط شد.
سردار نجفی در پایان ضمن تأکید بر تشکیل پرونده قضایی و ارسال آن به مراجع ذیصلاح، از دامداران منطقه خواست تا ضمن رعایت نکات ایمنی و حفاظتی برای پیشگیری از سرقت، در صورتی که اخیراً مورد دستبرد سارقان قرار گرفتهاند، برای شناسایی و پیگیری موضوع به پلیس آگاهی شهرستان اسدآباد مراجعه کنند.
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