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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۲۵

۱۱ محکوم تحت‌تعقیب در فریدن به دام قانون افتادند

۱۱ محکوم تحت‌تعقیب در فریدن به دام قانون افتادند

اصفهان-فرمانده انتظامی فریدن از دستگیری ۱۱ محکوم متواری در عملیات‌های هدفمند پلیس خبر داد و گفت: این افراد با رصد هوشمندانه مأموران شناسایی و برای اجرای احکام قضائی تحویل مرجع مربوطه شدند.

سرهنگ جواد افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح شناسایی و دستگیری محکومان غایب و تحت تعقیب، مأموران این فرماندهی با اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق موفق شدند ۱۱ نفر از محکومان متواری را شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: متهمان دستگیرشده به دلیل جرایم مختلف از جمله بدهی‌های مالی تحت حکم قضائی بوده اما از اجرای احکام متواری بودند که با تلاش مأموران فریدن دستگیر و برای اجرای محکومیت‌هایشان تحویل مرجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی فریدن در پایان تأکید کرد: طرح دستگیری محکومان متواری با هدف اجرای عدالت و افزایش احساس امنیت عمومی، به شکل مستمر در دستور کار پلیس شهرستان قرار دارد.

کد مطلب 6641276

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