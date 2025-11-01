سرهنگ جواد افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح شناسایی و دستگیری محکومان غایب و تحت تعقیب، مأموران این فرماندهی با اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق موفق شدند ۱۱ نفر از محکومان متواری را شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: متهمان دستگیرشده به دلیل جرایم مختلف از جمله بدهی‌های مالی تحت حکم قضائی بوده اما از اجرای احکام متواری بودند که با تلاش مأموران فریدن دستگیر و برای اجرای محکومیت‌هایشان تحویل مرجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی فریدن در پایان تأکید کرد: طرح دستگیری محکومان متواری با هدف اجرای عدالت و افزایش احساس امنیت عمومی، به شکل مستمر در دستور کار پلیس شهرستان قرار دارد.