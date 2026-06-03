امام جمعه لاهیجان: انقلاب ما غدیری است

حجت الاسلام سید جواد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرارسیدن دهه ولایت و امامت و ایام غدیر گفت: امسال روز عید غدیرخم مقارن شده است با رحلت طلایهدار بزرگ پیام غدیر و بنیانگذار حکومت اسلامی، امام راحل که جای بسی تامل دارد، چون یکی از مهمترین کارکردهای پیام غدیر، تشکیل حکومت اسلامی بود.
وی ادامه داد: انقلاب ما یک انقلاب غدیری بود و شیعه امروز با پیام و آرمان غدیر به خود افتخار میکند. امروز تشیع یک تمدن اثرگذار در معادلات دنیاست.
سلیمانی با اشاره به فعلیت رسیدن کارکرد غدیر اظهار داشت: امروز غدیریها از جمهوری اسلامی ایران گرفته تا لبنان و یمن و تا سرتاسر جهان، دیگر در پستوی خانهها و در حلقه کوچک خانوادهها نیستند بلکه در مهمترین دانشگاههای دنیا از این مکتب متعالی حرف میزنند که این را مدیون راه بزرگ امام و رهبر شهیدمان هستیم.
وی ضمن دعوت از مردم برای شرکت در «مهمونی غدیر» تصریح کرد: امروز تشیع دیگر صرفاً یک مذهب فقه فردی نیست که دغدغهاش رفع امور مکلف باشد، بلکه یک جریان کلان اجتماعی را دارد. امروز عرفانش، جامعهشناسیاش، روانشناسی، علوم انسانیاش و حتی علوم صنعتیاش برای خود، برای مردم دنیا و برای دانشمندان دنیا حرفهای زیادی برای گفتن دارد.
امام جمعه لاهیجان به افتخارآفرینی بانوان شیعه در دنیا اشاره کرد و گفت: بانوان زیادی با حجاب فاطمی در میادین ورزشی جهانی با افتخار قهرمان میشوند و در کنشگری سیاسی و اجتماعی فعالند و امورات زیادی را مدیریت میکنند.
سلیمانی با اشاره به تقابل مناسک تشیع با مناسک غربی گفت: غربیها جام جهانی، اسکار و جشنوارههای هنری دارند و ما نیز اربعین، عاشورا، غدیر، مهدویت، فاطمیه و ... داریم که محتوای ما آنقدر عمیق است که همه این مناسک را تقریباً رسوا کرده است. امروز همه اینها از برکات انقلاب اسلامی است که با پیام غدیر شروع شد و با انتخاب رهبر شهیدمان این غدیر کامل شد و امروز هم بعد از طی جنگهای متعدد و جنگ تحمیلی سوم با انتخاب قدیری دیگر، حضرت آیتالله امام سید مجتبی خامنهای این مسیر ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به لزوم تلاش برای حفظ میراث بزرگ غدیر خاطرنشان کرد: این میراث گرانسنگ از تلاشهای علامه امینیها، میر حامد حسین هندیها، علامه حلیها، امام خمینیها، امام خامنهایها، شهید رئیسیها و خیلی از بزرگان دیگر که برای ما از شکوه غدیر گفته بودند، رسیده و ما باید تجلیل، تعظیم و تکریم غدیر را این بار به میدان و به خیابانها بیاوریم.
سلیمانی در پایان به روایتهایی از اطعام غدیر اشاره کرد و گفت: هرکسی در غدیر اطعام کند، حتی یک خرما، مثل اینکه پیامبران و صدیقان عالم را اطعام کرده است. امسال همزمان با این تجمعات عظیم مردمی، اطعام غدیر در خیابان برگزار خواهد شد و هر کسی حتی یک وعده غذایی اضافهتر همراه خود بیاورد تا خیابانهای ما از اطعام غدیری مملو شود.
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