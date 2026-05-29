امام جمعه دشتی: فرهنگ قناعت را باید در جامعه تقویت کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در نماز جمعه خورموج اظهار کرد: رسول خدا (ص)در غدیر خم این موضوع را در حضور بیش از ۱۰۰ هزار حاجی از مناطق مختلف به صورت یک «سند ماندگار و قطعنامه جهانی» ابلاغ کردند.

وی با بیان اینکه تبلیغ غدیر وظیفه همگانی است اضافه کرد: ولایت و امامت اصل محوری اسلام است که سایر احکام و مناسک بر آن بنا می شود.و با فقدان آن اصل، دینی باقی نمی ماند.

امام جمعه دشتی با بیان اینکه دهه ولایت و امامت فرصتی مناسب برای امتثال امر رسول خدا در تبلیغ امر غدیر است افزود: همه خانواده ها تریبون داران،ادارات و نهادها باید برای بزرگداشت دهه امامت و ولایت و نشر پیام رسول‌الله(ص) تلاش کنند.

وی اطعام غدیر را معادل اطعام پیامبران و صدیقین دانست و بیان کرد: نصب پرچم در منازل و ادارات، برگزاری مراسم غدیر در خانه ها، مساجد و محلات و هیئات مذهبی، برپایی ایستگاه‌های صلواتی، بازخوانی خطبه غدیر و برگزاری مسابقات علمی و ورزشی از اقدامات مهم در این ایام است.

تجمعات خیابانی بعثتی غدیری است

زاهددوست ادامه داد: تجمعات خیابانی ۹۰ شبی ملت ایران بعثتی غدیری است زیرا مردم غدیرمدار ما در این تجمعات همچون اجتماع غدیر با امام و رهبر خود بیعت می کنند.

وی با تسلیت ایام رحلت حضرت امام خمینی (ره) تصریح کرد: وصیت‌نامه امام بازروایت خطبه پیامبر اکرم در روز غدیر بود که اگر مسلمانان جهان قدر آن را می‌دانستند و به آن اهتمام می‌ورزیدند امروز در درجه بسیار والاتری ایستاده بودند.

امام جمعه دشتی تاکید کرد: خودباوری و ما می‌توانیم، اصرار بر وحدت مسلمین در مقابل استکبار و نقش محوری دادن به محرومین و تأمین عدالت اجتماعی از برکات وجود بابرکت امام راحل بود.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در مورد حج گفت: «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» دیگر محدود به رمی جمرات نیست، بلکه این شعار، شعار رایج امت اسلامی و همه مظلومان جهان خواهد بود.

دشمن در باتلاق فرسایشی گیر افتاده است

زاهددوست با اشاره به جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی اظهار کرد: دشمن در باتلاق فرسایشی گیر افتاده و رزمندگان ایران اسلامی هم در عرصه میدان و هم در دیپلماسی با صلابت ایستاده‌اند. رئیس جمهور منفور آمریکا به هذیان‌گویی افتاده است.

وی اضافه کرد: در شرایط کنونی، صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف یک وظیفه دینی، اخلاقی و ملی و جلوه‌ای از همدلی اجتماعی و کمک به پیشرفت و تاب‌آوری کشور است و هر فرد یا خانواده می‌تواند با مدیریت درست مصرف، در آرامش و اقتدار کشور سهیم باشد.

امام جمعه دشتی ادامه داد: فرهنگ قناعت و استفاده صحیح از نعمت‌ها، را باید در جامعه تقویت کنیم؛ از آب و برق و انرژی گرفته تا نان و مواد غذایی، همه باید امر صرفه‌جویی سهیم باشیم.