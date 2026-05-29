به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بختیاری در خطبه‌های امروز هشتم خردادماه در محل مصلی چناران با اشاره به آیات قرآن کریم درباره چهره انسانها در روز قیامت اظهار کرد: مردم در روز قیامت به دو دسته تقسیم می‌شوند، گروهی با چهره‌های نورانی، خندان و شاداب که نشان از ایمان آنها است و گروهی غرق در غبار غم و سیاهی که نتیجه کفر و دوری از مسیر الهی است.

امام جمعه چناران عفاف و کفاف را گنجینه‌ای بزرگ در زندگی برشمرد و بیان کرد: قناعت و عفاف سلاحهای قدرتمندی هستند که آبروی انسان را حفظ می‌کنند لذا ملتی که به این دو اصل پایبند باشند، دستش پیش بیگانگان دراز نمی‌شود و استقلال و عزت خود را در برابر قدرتهای جهانی حفظ خواهند کرد.

وی با تأکید بر ضرورت تعظیم شعائر غدیر خاطرنشان کرد: اگر غدیر به فراموشی سپرده نمی‌شد، واقعه عاشورا به وجود نمی‌آمد بنابراین امروز وظیفه ما احیا مواسات حیدری است.

بختیاری گفت: در همین راستا، پویش ایران همدل فرصتی است تا با مشارکتهای خود از جمله با حداقل مبالغ ۲۰۰ هزار تومان، در مسیر ترویج فرهنگ همدلی غدیری گام برداریم تا بتوانیم چند نیازمند را اطعام کرد.

خطیب جمعه چناران، وصیت‌نامه سیاسی‌، الهی امام راحل را بازخوانی مرامنامه غدیر در دوران جدید خواند و تصریح کرد: انقلاب امام راحل (ره) غوغایی در عالم به پا کرد که امروز نتیجه آن را در بیداری ملتهای آزاده می‌بینیم و انگشت اشاره امام راحل و مشت گره‌خورده رهبر شهیدمان نشان‌دهنده مسیر حرکت به سوی تمدن الهی است، تمدنی که در آن نوای حیدر حیدر ملت ایران، اراده خداوند را برای تحقق حاکمیت صالحان به نمایش گذاشته است.

وی در ادامه به موضوعات حساس سیاسی روز پرداخت و گفت: در مذاکرات با جبهه شیطان نباید کوچکترین امتیازی داد لذا شروط رهبر معظم انقلاب باید مو به مو اجرا شود چرا که ما امام بزرگوارمان را در این مسیر فدا کردیم و دشمنان، امام ما را به شهادت رساندند و ما باید در این راه ایستادگی مقتدرانه‌ای داشته باشیم.

بختیاری خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: وظایف نمایندگان باید متناسب با مقتضیات امروز جامعه بازتعریف و بروزرسانی شود تا بتوانیم غیرتمندانه و با قدرت، در مسیر نابودی دشمنان گام برداریم.

امام جمعه چناران ملت ایران را ملتی مبعوث شده برای تقویت ایمان در جهان توصیف کرد که با تکیه بر باورهای غدیری، در حال پی‌ریزی تمدن نوین اسلامی در رکاب امام زمان (عج) هستند.

وی بیان کرد: باید در کنار جشن و اطعام غدیری، جانهایمان را نیز با کلام ائمه در روز غدیر سیراب کنیم و خواندن فرازهایی از خطبه غدیر و ایستگاه‌های مردمی، بیعتی دوباره با ولایت است.