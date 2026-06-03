شناگران اعزامی به مسابقات رده های سنی آسیا معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته فنی و مربیان منتخب شنا، اسامی شناگران و مربیان تیم جوانان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی رده‌های سنی آسیا را اعلام کرد. بر این اساس، شناگران زیر به عنوان نفرات منتخب تیم جوانان کشور معرفی شدند:



دانیال جهانگیری، محمدمهدی غلامی، پارسا شهشهانی، علیرضا عرب، امیرعلی ثابت و کیارام کیانی



همچنین جمال چاوشی از اصفهان و میثم سعادتی از خراسان رضوی به عنوان مربیان تیم معرفی شدند.



انتخاب این نفرات بر اساس رکوردهای ثبت‌شده در مسابقات رسمی و همچنین عملکرد آنان در رقابت‌های انتخابی اصفهان و با نظر کمیته فنی و مربیان منتخب کشور انجام شده است.



در صورت فراهم شدن شرایط لازم برای اعزام، ملی‌پوشان جوان شنا اواخر تیرماه در این رقابت‌ها به مصاف حریفان آسیایی خواهند رفت.