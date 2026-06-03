شناگران اعزامی به مسابقات رده های سنی آسیا معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته فنی و مربیان منتخب شنا، اسامی شناگران و مربیان تیم جوانان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی ردههای سنی آسیا را اعلام کرد. بر این اساس، شناگران زیر به عنوان نفرات منتخب تیم جوانان کشور معرفی شدند:
دانیال جهانگیری، محمدمهدی غلامی، پارسا شهشهانی، علیرضا عرب، امیرعلی ثابت و کیارام کیانی
همچنین جمال چاوشی از اصفهان و میثم سعادتی از خراسان رضوی به عنوان مربیان تیم معرفی شدند.
انتخاب این نفرات بر اساس رکوردهای ثبتشده در مسابقات رسمی و همچنین عملکرد آنان در رقابتهای انتخابی اصفهان و با نظر کمیته فنی و مربیان منتخب کشور انجام شده است.
در صورت فراهم شدن شرایط لازم برای اعزام، ملیپوشان جوان شنا اواخر تیرماه در این رقابتها به مصاف حریفان آسیایی خواهند رفت.
تیم شنا جوانان ایران با ترکیبی متشکل از ۶ ورزشکار و ۲ مربی در مسابقات رده های سنی آسیا شرکت خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته فنی و مربیان منتخب شنا، اسامی شناگران و مربیان تیم جوانان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی ردههای سنی آسیا را اعلام کرد. بر این اساس، شناگران زیر به عنوان نفرات منتخب تیم جوانان کشور معرفی شدند:
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