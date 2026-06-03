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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

محدودیت خدمات مراسم یادبود در بهشت زهرا(س) در ۱۴ خرداد

محدودیت خدمات مراسم یادبود در بهشت زهرا(س) در ۱۴ خرداد

سازمان بهشت حضرت زهرا(س) و آرامستان‌های شهر تهران در رابطه با محدودیت ارائه خدمات تشریفات مراسم یادبود در روز ۱۴ خردادماه اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بهشت زهرا(س) اعلام کرد: به آگاهی شهروندان ارجمند تهران می‌رساند، با توجه به حضور گسترده زائران برای برگزاری مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) بنیان‌گذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، در روز ۱۴ خردادماه، امکان ارائه خدمات و برگزاری مراسم سوم، هفتم، چهلم و سالگرد متوفیان در مجموعه بهشت زهرا(س) میسر نخواهد بود.

از خانواده‌های محترمی که در سوگ عزیزان خود به سر می‌برند، صمیمانه درخواست می‌شود به منظور تسهیل خدمت‌رسانی و مدیریت مناسب مراسم مذکور، برگزاری آیین‌های یادبود خود را به روزهای دیگر موکول کنند.

کد مطلب 6849162
محدثه رمضانعلی

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