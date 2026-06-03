اعتراض تراکتور بابت اسکوچیچ رد شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی و اقتصادی تراکتور نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت آقای دراگان اسکوچیچ سرمربی سابق تیم فوتبال تراکتور به لحاظ عدم حضور در کنفرانس خبری بازی مقابل تیم آلومینیوم اراک صادر شده است نظر به اینکه در ماده ۵۱ مقررات انضباطی تعیین مجازات نشده است و حسب ماده ۱۱۷ همان مقررات تعیین آن به رکن قضایی محول شده که با توجه به مصوبه هیات رئیسه محترم فدراسیون فوتبال جریمه نقدی موضوع بند ۲ ماده ۳۱ مقررات انضباطی در مورد اشخاص حقیقی حداکثر ۱۰ میلیارد ریال تعیین شده است لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.