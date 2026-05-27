۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵

در انتظار اعلام رسمی؛

پرسپولیس دست بردار آسیایی ها نیست/شکایت ۴جانبه سرخ ها علیه یک تصمیم

باشگاه پرسپولیس شکایت‌های مختلفی را بابت جلوگیری از آسیایی شدن استقلال و سپاهان آماده کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ فوتبال پس از نیمه کاره ماندن لیگ برتر در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به دلیل جنگ تحمیلی تصمیم گرفت سه تیم بالای جدول در هفته بیست و سوم را به عنوان نمایندگان فوتبال باشگاهی کشور به هیئت رئیسه فدراسیون معرفی کند که با تایید آنها در این فرمول مواجه شد تا استقلال تهران، تراکتور تبریز و سپاهان اصفهان به با قرار گرفتن در رده های اول تا سوم به آسیا بروند.

این در حالی است که سپاهان اصفهان از سوی کمیته بدوی صدور مجوز حرفه ای مدرک لازم را تا کنون نگرفته است تا بتواند راهی آسیا سود.

از این رو باشگاه پرسپولیس که با قرار گرفتن در رده ششم، خود را صاحب امتیاز لازم برای پیکار در مسیر آسیایی شدن می دانست تصمیم های سازمان لیگ را با شکایت های تنظیم شده زیر سوال برده است.

آنها شکایت خود را تنظیم کرده اند تا بلافاصله پس از معرفی رسمی سپاهان به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا۲ از کمیته مجوز حرفه ای شکایت کرده و مدارک زردپوشان اصفهانی را زیر سوال ببرند.

همچنین پرسپولیس شکایتی را علیه استقلال و تراکتور بابت حکم کمیته انضباطی در مسیر کسب دو امتیاز بیشتر به دلیل تخلف باشگاه ملوان در استفاده از بازیکن غیرمجاز تنظیم و به دادگاه CAS برده تا نشان دهد اینگونه می تواند سازمان لیگ را به چالش بکشد.

مسیری که دعوای دوباره سرخابی ها و چالش جدید بین پرسپولیس با تراکتور و حتی سپاهان را ایجاد می کند تا شاید انتخاب نمایندگان فوتبال ایران در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا۲ دستخوش تغییر شود و سازمان لیگ هم با فرآیندی متفاوت برای حل و فصل این بحران روبرو شود.

    • مسلم.موسویان IR ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
      درحق.پرسپولیس.حق.خوری .میکنند.بااین.همه.هوادار
      • پرسپولیس IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
        فدراسیونی که هیات رییسه اش و رییس آن استقلالی هستند چه انتظاری دارید
      • احمد IR ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
        چه ربطی داره! خب شرایط کشور اینجوری ایجاب میکنه. لطفا منطقی باشید
    • IR ۱۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
      انقدری که باشگاه ها، وقت صرف بیانیه و شکایت می کنند صرف فوتبال می کردند وضع فوتبال این نبود
    • عرفان IR ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
      سهراب بختیاری زاده مصاحبه کرد و میگفت اول تا سوم برن آسیا،پس طبق چنین نظریه ایی ذوب آهن و مس رفسنجان میرن دسته پایین تر،یادآوری میکنم به مسئولان ذیربط قهرمان بزرگترین لیگ دنیا یعنی انگلستان در هفته های پایانی رو ببینن و اینگونه زحمات یک فصل رو که در آخر فصل به دست میادرو ملاک قرار بدن.مچکرم
    • IR ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
      استقلال امسال 8تایی میشه

