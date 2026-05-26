اصغر حاجیلو در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط تیم ملی در آستانه جام جهانی گفت: تیم ملی امید مردم ایران است و همه دوست داریم که ملی پوشان ما در این تورنمنت موفق باشند. البته سختی و دشواری های زیادی در مسیر تیم ملی بوجود آمد که باعث شد تمام برنامه‌ها دستخوش تغییرات شود.

بازیکن سابق فوتبال ایران ادامه داد: سایه شوم جنگ تحمیلی حتی به فوتبال ما هم آسیب جدی وارد کرد و باعث شد لیگ تعطیل شود و تیم ملی هم نتواند بازی های تدارکاتی مناسب داشته باشد. ملی پوشان ما در بدترین شرایط خود را آماده حضور در جام جهانی می‌کنند. البته انتظارات را زیاد بالا نبریم چون همه می‌دانیم این تیم با چه شرایطی خود را آماده می‌کند.

وی در خصوص لغو اکثر بازی‌های تدارکاتی تیم ملی قبل از شروع جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: قرار بود چندین بازی تدارکاتی داشته باشیم تا بازیکنان محک جدی بخورند اما جنگ تحمیلی برنامه ریزی را تحت تاثیر قرار داد. تیم هایی که قرار بود با ما بازی کنند در لحظات آخر منصرف شدند و کادر فنی نتوانست به اهدافی که داشت دست پیدا کند.

این پیشکسوت فوتبال خاطرنشان کرد: البته بازی های درون تیمی که ملی پوشان برگزار کردند شاید چاره کار نبود اما به کادر فنی کمک کرد تا بازیکنان را بیشتر محک بزنند. قلعه نویی و همکارانش در پایان اردوی ترکیه کار سختی دارند و امیدوارم ملی‌پوشان ما بهترین نمایش خود را در جام جهانی نشان دهند.



حاجیلو با ابراز امیدواری و موفقیت برای تیم ملی تاکید کرد: آنطور که می‌خواستیم تیم ملی راهی جام جهانی نمی شود اما یکی از رموز موفقیت تیم ملی در آمریکا همدلی و وحدت و صمیمیتی است که می‌تواند باعث نتایج خوب باشد. الان زمان انتقاد نیست بلکه زمان حمایت است. همه باید حمایت کنند و کنار ملی پوشان باشند.

کارشناس فوتبال با انتقاد از اصرار برخی مسئولان به ادامه برگزاری لیگ بیست و پنجم گفت: ادامه‌ لیگ بعد از جام جهانی عجیب است و هیچ سودی برای فوتبال ما نخواهد داشت. باشگاه‌ها ضرر مالی خواهند کرد و باید بپذیریم بازیکنان هم چندان انگیزه و علاقه ای به ادامه لیگ ندارند.

اصغر حاجیلو در پایان گفت: بازیکنان هم برای فرار از مصدومیت و بستن یک قرار داد خوب برای لیگ بیست و ششم مخالف جدی برگزاری لیگ نیمه کاره هستند. بهتر است آقایان بیش از این به ادامه لیگ بیست و پنجم اصرار نداشته باشند و استقلال را به عنوان قهرمان معرفی کنند تا به همراه تراکتور و سپاهان که رده دوم و سوم جدول را دارند به لیگ قهرمانان آسیا معرفی شوند.