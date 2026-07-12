جلسه مجتبی حسینی با مدیران آلومینیوم برای پایان همکاری

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی حسینی که طی سه فصل اخیر هدایت تیم فوتبال آلومینیوم اراک را بر عهده داشته، امروز یکشنبه ۲۱ تیر با مدیران این باشگاه نشستی نهایی برای بررسی شرایط ادامه همکاری برگزار خواهد کرد. این جلسه در حالی برگزار میشود که طی روزهای گذشته اختلافنظرهایی میان دو طرف درباره برنامههای فصل آینده، شرایط فنی و برخی مسائل مربوط به ساختار تیم وجود داشته است.
در صورتی که طرفین در نشست امروز به توافقات لازم دست پیدا نکنند، همکاری حسینی با آلومینیوم پس از سه فصل به پایان خواهد رسید و این سرمربی از جمع اراکیها جدا میشود.
مدیران باشگاه آلومینیوم همزمان با بررسی وضعیت ادامه همکاری با حسینی، مذاکرات خود را با گزینه جانشینی وی نیز آغاز کردهاند تا در صورت جدایی این سرمربی، فرآیند انتخاب سرمربی جدید بدون اتلاف وقت انجام شود.
یکی از سرمربیان و مدیران شناختهشده سالهای اخیر فوتبال ایران، اصلیترین گزینه هدایت آلومینیوم برای فصل بیستوششم لیگ برتر محسوب میشود و مذاکرات اولیه نیز با این چهره انجام شده است.
حسینی در سه فصل حضور خود روی نیمکت آلومینیوم، با تکیه بر استفاده از بازیکنان جوان و ارائه فوتبال مبتنی بر برنامه، عملکرد قابل قبولی از خود به جا گذاشت و یکی از مربیان باثبات لیگ برتر به شمار میرفت. با این وجود، نتایج فصل اخیر باعث شده ادامه همکاری دو طرف در هالهای از ابهام قرار بگیرد.
آلومینیوم اراک در پایان فصل بیست و پنجم لیگ برتر با کسب ۲۲ امتیاز در جایگاه سیزدهم جدول ردهبندی قرار گرفت و فصل را پایینتر از انتظارات به پایان رساند؛ موضوعی که اکنون یکی از محورهای اصلی مذاکرات مدیران باشگاه با کادر فنی محسوب میشود.
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