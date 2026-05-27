دلیل افزایش وحدت و همدلی در تیم ملی فوتبال/ تکلیف قهرمان لیگ مشخص است

صادق ورمزیار در گفتگو با خبرنگار مهر و در مورد شرایط تیم ملی و اردوی ترکیه قبل از حضور در جام جهانی گفت : به دلیل جنگ تحمیلی ملی پوشان ما نتوانستند مثل دیگر تیم ها چند بازی بزرگ تدارکاتی را برگزار کنند.

مدافع سابق فوتبال ایران ادامه داد: اگر چه با درایت مسولان فوتبال ملی پوشان در اردوی قبل دو بازی تدارکاتی انجام دادند ولی کادر فنی نتوانست طبق برنامه از پیش تعیین شده حرکت کند ولی در مجموع همه تلاش کردند تا تیم شرایط خوبی داشته باشد و با آرامش تمرینات خود را پشت سر بگذارد.



وی در خصوص دیدار پیش رو تیم ملی که قرار است برابر گامبیا انجام شود گفت : لازمه موفقیت یک تیم ملی در هر تورنمنتی برگزاری بازی های تدارکاتی است. گامبیا شاید حریف بزرگی نباشد ولی بطور حتم می‌تواند از لحاظ تاکتیکی و هماهنگی تیمی به ملی پوشان کمک کند. گامبیا تیم ناشناخته است ولی کادر فنی می‌تواند از این دیدار به ترکیب اصلی خود برای بازی برابر نیوزیلند دست پیدا کند.



کارشناس فوتبال در خصوص انتقادی که برخی کارشناسان از بازی درون تیمی ملی پوشان اظهار می‌کنند گفت : بازی درون تیمی نقش تعیین کننده دارد. کادر فنی می‌تواند به اهدافش دست پیدا کند ضمن اینکه بازیکنان اصلی هم به هماهنگی بیشتری دست پیدا می‌کنند و سرمربی می‌تواند بهترین انتخاب را داشته باشد.



ورمزیار با انتقاد از مسولان فوتبال در خصوص برگزاری احتمالی تورنمنت شش جانبه برای معرفی تیم های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا گفت: چرا تورنمنت شش جانبه، چرا هشت جانبه نباشد. تکلیف تیم های پایین جدول چه می شود. اینها همه سوالات و ابهاماتی است که در این طرح وجود دارد.

وی ادامه داد: در فوتبال دنیا وقتی لیگی به هر دلیل تعطیل می‌شود تیم اول به عنوان قهرمان معرفی می‌شود. بنابراین نمی‌دانیم چرا مسئولان فوتبال ما دنبال برگزاری چنین مسابقاتی هستند. تیم های استقلال و تراکتور و سپاهان سه تیمی هستند که براساس جدول رده بندی لیگ باید راهی لیگ قهرمانان آسیا شوند و این طرح تورنمنت شش جانبه فقط عملکرد مسئولان فوتبال را زیر سوال خواهد برد. اگر قرار به برگزاری چنین تورنمنتی باشد پس بهتر است همان لیگ بیست و پنجم را برگزار کنیم.