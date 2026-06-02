به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج اظهار داشت: اگر همه چیز روی روال طبیعی پیش می‌رفت اکنون باید در ترکیه و در کنار اردوی تیم ملی حضور می‌داشتم اما به دلیل برخی کاستی‌ها و مسائل موجود این اتفاق رخ نداد. با این حال با توجه به دستورات رئیس‌جمهور پیگیر امور هستیم و کارها را پیش می‌بریم. ضمن اینکه حضورم در ایران باعث شده ارتباط راحت‌تری با فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) داشته باشم.



وی با اشاره به برنامه‌های تیم‌های ملی افزود: در کنار تیم ملی بزرگسالان، تیم امید را نیز به آنتالیا اعزام کرده‌ایم و اردوی تیم فوتسال بانوان نیز آغاز شده است. با این وجود مهم‌ترین مسئله فعلی فدراسیون مشکلات مالی است.



رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: شرایط کشور در شش ماه گذشته مانند امروز نبود و وقوع جنگ روی بسیاری از برنامه‌های ما تأثیر گذاشت. حتی دیدار تدارکاتی با اسپانیا قطعی شده بود و لهستان نیز قصد داشت مسابقه خود با نیجریه را لغو کرده و با ایران بازی کند اما پس از وقوع جنگ تمامی این برنامه‌ها تغییر کرد و فوتبال نیز از این شرایط تأثیر پذیرفت.



تاج خاطرنشان کرد: در جریان جنگ، کشورهایی مانند قطر و امارات نیز فیفادی‌های خود را از دست دادند اما ما توانستیم برنامه‌های خود را حفظ کنیم و اردوهای لازم را در ترکیه برگزار کنیم. تنها اردوی فروردین‌ماه تیم ملی در ترکیه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار برای فدراسیون هزینه داشت و تمامی هزینه‌های ما ارزی است.



وی درباره هزینه‌های سفر پیش‌روی تیم ملی گفت: برای سفر به مکزیک نیز تنها بابت بلیت هواپیما باید حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار پرداخت کنیم. با این حال توانستیم تیم ملی را به خوبی جمع کنیم و اردوهای مناسبی برگزار شود.



رئیس فدراسیون فوتبال تصریح کرد: اگر در برخی بخش‌ها کمبودهایی وجود دارد ناشی از مسائل مالی است که برای ما نیز آزاردهنده است. در عین حال رویدادهای مهم و متعددی در پیش داریم. دولت و شخص وزیر ورزش و جوانان کمک‌های زیادی به فدراسیون داشته‌اند و حتی امشب نیز جلسه‌ای با وزیر برگزار کردیم.



وی در خصوص دیدار تدارکاتی تیم ملی برابر مالی اظهار داشت: تیم ملی مالی با ترکیب اصلی خود برابر ایران به میدان خواهد آمد و بازیکنان سرشناس زیادی در اختیار دارد. برای برگزاری این مسابقه ۱۰۰ هزار دلار به فدراسیون فوتبال مالی پرداخت کرده‌ایم و علاوه بر آن هزینه‌های هتل و بلیت هواپیما نیز بر عهده ما بوده است.



تاج با اشاره به دشواری‌های برگزاری بازی‌های تدارکاتی گفت: بسیاری از معاندین تلاش کردند روند هماهنگی و رزرو دیدارهای تدارکاتی برای ایران را دشوار کنند اما با وجود این مشکلات معتقدم هیچ زمانی به اندازه امروز در مجموع شرایط موفقیت‌آمیز و مقتدرانه‌ای نداشته‌ایم.



وی درباره برنامه سفر تیم ملی توضیح داد: روز شنبه از آنتالیا راهی اسپانیا خواهیم شد و سپس از آنجا به شهر تیخوانای مکزیک سفر می‌کنیم. مسئولان این شهر قصد داشتند از تیم ملی ایران استقبال رسمی به عمل آورند اما فیفا با انجام این برنامه موافقت نکرد.



رئیس فدراسیون فوتبال افزود: قصد داشتیم از خدمات هواپیمایی ایران استفاده کنیم اما این شرکت اعلام کرد به دلیل تحریم‌ها با مشکلاتی مواجه خواهد شد و در نهایت امکان استفاده از این مسیر فراهم نشد. به همین دلیل با شرکت دیگری قرارداد بستیم تا روز شنبه راهی مکزیک شویم و امکان اعزام زودتر از این زمان نیز وجود نداشت.



وی درباره روند دریافت ویزا گفت: کشور مکزیک از اعضای تیم ملی انگشت‌نگاری درخواست نکرده است و وزارت امور خارجه و سفیر ایران در مکزیک نقش مؤثری در تسهیل این فرآیند داشته‌اند. پیش‌بینی می‌کنم تا امروز سه‌شنبه ۱۲ خرداد ویزای مکزیک تمامی اعضای تیم ملی صادر شود.



تاج در ادامه با اشاره به موضوع ویزای آمریکا اظهار داشت: ما از ابتدا مطمئن بودیم که آمریکا تحت هیچ شرایطی همکاری مناسبی با ایران نخواهد داشت و نگاه خیرخواهانه‌ای نسبت به کشور ما ندارد. از تیخوانا تا محل برگزاری مسابقات در آمریکا حدود ۴۵ تا ۵۰ دقیقه مسیر پروازی وجود دارد و کمپی که برای تیم ملی در نظر گرفته شده امکاناتی بهتر از کمپ توکسان آریزونا دارد.



وی افزود: برخی ادعاها درباره ناامن بودن تیخوانا را قبول نداریم. نیروهای امنیتی از تیم ملی حمایت خواهند کرد و این شهر چند میلیون نفر جمعیت دارد. همچنین موضوع حضور کارتل‌های مواد مخدر در محل استقرار تیم ملی بیشتر در حد شایعه مطرح شده و تیخوانا از آب‌وهوای مناسبی نیز برخوردار است.



رئیس فدراسیون فوتبال درباره شرایط ملی‌پوشان گفت: بازیکنان تیم ملی از لحاظ روحی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند. همچنین پاداش دیدار مقابل گامبیا نیز به آنها پرداخت شده است.

تاج در ادامه صحبت‌های خود به مسائل مالی تیم ملی و مطالبات بازیکنان اشاره کرد و گفت: بازیکنان تیم ملی همچنان مطالبات مالی دارند و هنوز پاداش مربوط به صعود و حضور در جام جهانی را دریافت نکرده‌اند اما با وجود این شرایط، بزرگواری و نجابت خود را به خوبی نشان داده‌اند.



وی افزود: به دلیل مشکلات و شرایطی که در ماه‌های اخیر با آن مواجه بودیم، نتوانستیم امکاناتی را که مدنظرمان بود به طور کامل فراهم کنیم. حتی در بحث تهیه پیراهن‌های تیم ملی نیز با محدودیت‌هایی مواجه شدیم و نتوانستیم از نظر شکل، طراحی و برخی جزئیات شرایط ایده‌آل را فراهم کنیم.



رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: با این وجود در هفته گذشته نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان برای تیم ملی هزینه شده است تا برنامه‌های آماده‌سازی و حضور در مسابقات بدون مشکل دنبال شود.



تاج با اشاره به شرایط روحی بازیکنان تیم ملی گفت: حال و هوای بازیکنان بسیار خوب است و از نظر روحی در شرایط مطلوبی قرار دارند. برخی رسانه‌ها و شبکه‌های خارجی تلاش می‌کنند تصویر دیگری از وضعیت تیم ملی ارائه دهند اما واقعیت با آنچه مطرح می‌شود تفاوت دارد.



وی ادامه داد: شبکه اسرائیل نشنال از خوشحالی مردم ایران ناراحت می‌شود و به همین دلیل به انتشار مطالب نادرست و ادعاهای کذب روی می‌آورد. آنها حرف‌هایی می‌زنند که هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد و طبیعی است که برای انجام چنین اقداماتی حقوق دریافت می‌کنند.



رئیس فدراسیون فوتبال افزود: در مراسم بدرقه تیم ملی، نزدیک به نیم میلیون نفر در تهران حضور داشتند اما همان شبکه مدعی می‌شود که این تیم، تیم مردم ایران نیست؛ در حالی که واقعیت‌های موجود خلاف این ادعاها را نشان می‌دهد.



وی درباره شانس تیم ملی در جام جهانی نیز اظهار کرد: به بازیکنان و مجموعه‌ای که در اختیار داریم بسیار امیدوار هستم و امیدوارم تیم ملی بتواند از مرحله گروهی مسابقات صعود کند و حتی چند مرحله بالاتر نیز پیش برود.



تاج در ادامه با اشاره به فضای حاکم بر اردوی تیم ملی گفت: روحیه بازیکنان بسیار خوب است و آنها دائماً با یکدیگر مشورت می‌کنند و در تعامل هستند. فضای همدلی و اتحاد خوبی در تیم ملی وجود دارد.

وی همچنین درباره بازیکنانی که از فهرست نهایی تیم ملی کنار گذاشته شده‌اند، گفت: اگر بازیکنانی که از لیست نهایی خط خورده‌اند تمایل داشته باشند، می‌توانند در مکزیک در کنار سایر بازیکنان تیم ملی حضور داشته باشند و تیم را همراهی کنند.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه افزود: کسری طاهری و امیرحسین محمودی نیز این امکان را دارند که به اردوی تیم فوتبال امید اضافه شوند و فعالیت خود را در آن تیم ادامه دهند.



تاج بار دیگر به مطالبات ملی‌پوشان اشاره کرد و گفت: بازیکنان تیم ملی بابت دریافت نکردن پاداش‌های خود نجابت به خرج داده‌اند و با وجود مطالبات مالی، تمرکز خود را روی موفقیت تیم ملی و حضور قدرتمند در مسابقات پیش رو گذاشته‌اند.

تاج در بخش دیگری از صحبت‌های خود به وضعیت مسابقات داخلی و تعیین نمایندگان فوتبال ایران در رقابت‌های آسیایی پرداخت و گفت: روز دوشنبه جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برگزار شد و در این نشست مقرر شد کارگروهی ویژه تشکیل شود تا تمامی مسائل مربوط به ادامه مسابقات، سهمیه‌های آسیایی و برنامه‌ریزی رقابت‌ها به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.



وی افزود: دیدگاه‌ها و نظرات باشگاه‌ها در این خصوص متفاوت است و به همین دلیل تلاش می‌کنیم پس از بررسی تمامی جوانب، بهترین تصمیم ممکن اتخاذ شود.



رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: در مقطعی قصد داشتیم مسابقات لیگ را برگزار کنیم اما باشگاه‌ها از نظر شرایط موجود آمادگی لازم را نداشتند و به همین دلیل رقابت‌ها متوقف شد.



وی با اشاره به زمان تعیین شده از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای معرفی نمایندگان ایران اظهار داشت: تا دهم خرداد فرصت داشتیم تیم‌های حاضر در رقابت‌های آسیایی را معرفی کنیم اما کارگروه تشکیل شده فرصت دارد تا موضوع سهمیه‌های ایران را به صورت کامل بررسی و نهایی کند.



تاج تصریح کرد: تمامی موضوعات مربوط به ادامه مسابقات و تعیین تکلیف سهمیه‌های آسیایی به سازمان لیگ واگذار شده است تا پس از بررسی‌های لازم، پیشنهادات خود را ارائه کند.



وی افزود: حتی ایده برگزاری یک تورنمنت سه‌جانبه نیز مطرح شده و جزو گزینه‌هایی است که در حال بررسی قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود تا پایان هفته جاری تصمیمات نهایی در این خصوص اتخاذ شود.



رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری درباره نحوه ازسرگیری مسابقات لیگ برتر در فصل بیست‌وپنجم نیز بر عهده سازمان لیگ است اما تمامی این تصمیمات برای اجرایی شدن نیازمند تصویب در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال خواهد بود.



وی در پایان با اشاره به نمایندگان احتمالی فوتبال ایران در مسابقات آسیایی گفت: در شرایط فعلی سه باشگاه استقلال، تراکتور و سپاهان گزینه‌های اصلی برای حضور در رقابت‌های آسیایی محسوب می‌شوند و تصمیم نهایی پس از جمع‌بندی‌های کارشناسی و تصویب در هیئت رئیسه اعلام خواهد شد.