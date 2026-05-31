AFC درخواست سپاهان را رد کرد/ پرسپولیس شانس «سوم» حضور در آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که انتخاب سه نماینده فوتبال ایران برای حضور در فصل آینده لیگ قهرمانان و لیگ نخبگان آسیا به یکی از پربحت ترین اتفاقات فوتبال ایران در چند ماه اخیر تبدیل شده بود، بالاخره سازمان لیگ تصمیم گرفت تیم های استقلال، تراکتور و سپاهان نمایندگان ایران در آسیا باشند.

با این حال بارگذاری به موقع مدارک و دریافت مجوز حرفه ای یکی از شروطی بود که این سه تیم باید آن را اعمال می کردند تا بتوانند مجوز حضور در فصل آینده را دریافت کنند.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد از بین این سه تیم سپاهان نتوانسته است به موقع مدارک خود را بارگذاری کند و درخواست مجدد آنها از کنفدراسیون فوتبال آسیا برای بازکردن پنجره ثبت نام هم رد شده است تا این باشگاه به دلیل دریافت نکردن مجوز حرفه ای نتواند در فصل آینده لیگ آسیا حضور داشته باشد.

با مخالفت کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست باشگاه سپاهان، براساس تصمیم سازمان لیگ سه تیم بعدی این فرصت را دارند که شانس خود را برای حضور در آسیا امتحان کنند. گل گهر سیرجان، چادرملو اردکان و پرسپولیس تهران سه تیم بعدی هستند که بالاترین شانس برای گل گهر است.

در صورتی که دو تیم گل گهر و چادرملو به هر دلیلی نتوانند و یا نخواهند در لیگ فصل آینده آسیا حضور داشته باشند، پرسپولیس به عنوان سومین تیمی که این شانس را دارد به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی خواهد شد. اما حضور سرخپوشان در آسیا مشروط به تعیین تکلیف دو باشگاه بالای سر این تیم یعنی گل گهر و چادرملو است.