یک ادعای جنجالی پرسپولیس را ناامید کرد/ استقلال همچنان منتظر خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، انتشار تصویری در فضای مجازی مبنی بر معرفی تیمهای استقلال و تراکتور به عنوان نمایندگان قطعی ایران در لیگ نخبگان آسیا، در حالی بازتاب گستردهای داشته که این ادعا فاقد اعتبار رسمی است و هنوز هیچ اعلامی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام نشده است.
بررسیها نشان میدهد تصویری که در فضای مجازی منتشر شده، از اطلاعات ثبتشده در ویکیپدیا که سایتی برای کاربران عادی است که امکان ویرایش و درج اطلاعات در آن را دارند و طبیعتا مرجع رسمی برای اعلام سهمیههای آسیایی محسوب نمیشود. حتی سایت فوتیرنکینگ نیز در برخی موارد از دادههای ثبتشده در همین منابع عمومی استفاده میکند که مورد تایید نیست.
این در حالی است که AFC تا دهم تیرماه به فدراسیون فوتبال ایران فرصت داده تا وضعیت نهایی مسابقات و نمایندگان خود را مشخص کند و پس از آن نیز پرونده باشگاهها و شرایط حضور آنها در رقابتهای آسیایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از این رو هرگونه اعلام قطعی درباره نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا در شرایط فعلی، گمانهزنی رسانهای محسوب میشود و هنوز هیچ تصمیم رسمی از سوی AFC ابلاغ نشده است.
سازمان لیگ فوتبال ایران به دلیل وقوع جنگ تحمیلی درگیر انتخاب و معرفی نماینده های باشگاهی است تا بتوانند از فرمول ویژه ای برای معرفی تیم ها به کمیته اجرایی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا۲ و لسگ نخهبگان استفاده کند. این در حالی است که استقلال، تراکتور، سپاهان، گل گهر، چادرملو و پرسپولیس مدعی حضور در دور بعدی رقابت ها هستند.
