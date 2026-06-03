به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عملیات احداث و بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی ۲ مگاواتی نمایشگاه بینالمللی تهران با اتصال کامل به شبکه برق سراسری به پایان رسید.
این پروژه که در راستای اجرای تکلیف قانونی دستگاههای دولتی برای تأمین ۲۰ درصد برق مصرفی از انرژیهای تجدیدپذیر تعریف شده، در دو فاز عملیاتی اجرا شده است.
فاز نخست این نیروگاه با ظرفیت ۱.۱ مگاوات در آبانماه ۱۴۰۴ و در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر با حضور وزرای نیرو و صمت به بهرهبرداری رسید. در ادامه، فاز دوم این مجموعه نیز با ظرفیتی معادل ۸۲۵ کیلووات تکمیل شد و برق تولیدی آن به شبکه سراسری پیوست.
با بهرهبرداری از این ظرفیت جدید، نیروگاه خورشیدی نمایشگاه بینالمللی تهران اکنون با ظرفیت نهایی ۲ مگاوات، عنوان بزرگترین نیروگاه خورشیدی پشتبامی استان تهران را کسب کرده است.
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