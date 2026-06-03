جزئیات مهمونی کیلومتری غدیر در جنوب تهران تشریح شد

حجتالاسلام حامد احمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح برنامههای عید غدیر خم اعلام کرد که این جشنها با رویکردی «حماسی» در سطح شهرستان برگزار میشود.
به گفته آقای احمدپور، امسال در میادین اصلی از جمله میدان شهرری، میدان نماز، میدان شهید بروجردی، محله ۱۳ آبان و همچنین شهرهای حسنآباد، کهریزک و باقرشهر برنامههای ویژهای با عنوان «مهمونی کیلومتری غدیر» تدارک دیده شده است.
این مقام محلی افزود که در مجموع حدود ۲۰۰ موکب و غرفه در مناطق مختلف برپا خواهد شد و برنامههایی شامل مسابقات فرهنگی، تکریم سادات و تجلیل از شهدای ماه رمضان اجرا میشود.
وی با اشاره به سنت اطعام در روز غدیر تصریح کرد که با کمک خیرین و مردم، ۵۰ هزار پرس غذای گرم پخته و در نقاط مختلف شهرستان میان شهروندان توزیع خواهد شد.
حجتالاسلام احمدپور در پایان گفت که این برنامهها با هدف پاسخ به «توطئههای دشمنان صهیونیستی» برگزار میشود و پیام تقویت شناخت از ولایت امیرالمؤمنین (ع) را برای جهان دارد.
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