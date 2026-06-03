غدیر تنها واقعه تاریخی نیست؛ نقطه کمال دین و محور وحدت امت اسلام

حجتالاسلام محمد نوروزپور، مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر جایگاه راهبردی عید غدیر در تکمیل دین و تثبیت ولایت، این روز را فرصت تجدید عهد با امیرالمؤمنین(ع)، ترویج فرهنگ اطعام و همدلی و تقویت مسیر عدالتخواهی در جامعه اسلامی دانست.
حجتالاسلام محمد نوروزپور با تبریک عید بزرگ غدیر خم به مسلمانان و شیعیان جهان اظهار کرد: عید غدیر از بزرگترین اعیاد اسلامی است و جایگاه ویژهای در تاریخ و معارف دینی دارد. در این روز بزرگ، دین اسلام به کمال رسید و نعمت الهی بر بندگان کامل شد. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید: «الیوم أکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الإسلام دینا» و این آیه نشاندهنده اهمیت واقعه غدیر و اعلام ولایت امیرالمؤمنین حضرت علی علیهالسلام است.
وی افزود: در روز غدیر، پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله به فرمان الهی مأمور شدند که ولایت و جانشینی حضرت علی علیهالسلام را به مسلمانان اعلام کنند. آیه شریفه «یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیک من ربک» نیز بر همین مأموریت مهم تأکید دارد و پیامبر اسلام در جمع عظیم مسلمانان فرمودند: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه». این سخن، بیانگر جایگاه والای امیرالمؤمنین علیهالسلام و ادامه مسیر هدایت امت اسلامی در پرتو ولایت اهلبیت علیهمالسلام است.
مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف با اشاره به اهمیت زنده نگه داشتن فرهنگ غدیر گفت: غدیر تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه یک مکتب و یک مسیر روشن برای هدایت جامعه اسلامی است. مسلمانان باید در این روز بزرگ پیمان خود را با ولایت تجدید کنند و با یادآوری این واقعه بزرگ، راه عدالت، حقطلبی و دفاع از مظلومان را در جامعه تقویت کنند.
وی با بیان اینکه از اعمال مهم در روز غدیر توجه به نیازمندان و اطعام مؤمنان است، تصریح کرد: در این روز شایسته است مردم با کمک به فقرا و مستمندان، اطعام خانواده، دوستان و همسایگان و گسترش روح همدلی و محبت در جامعه، این عید بزرگ را گرامی بدارند. برگزاری مراسمهای باشکوه نیز میتواند نقش مهمی در ترویج فرهنگ ولایت و محبت اهلبیت علیهمالسلام داشته باشد.
نوروزپور در ادامه با اشاره به نقش بزرگان دینی در احیای فرهنگ ولایت گفت: امام خمینی رحمهاللهعلیه از جمله شخصیتهایی بودند که با الهام از مکتب امیرالمؤمنین علیهالسلام در مسیر احیای اسلام و دفاع از مظلومان گام برداشتند و این مسیر همچنان ادامه دارد.
وی تأکید کرد: راه امیرالمؤمنین علیهالسلام، راه عدالت، حمایت از مظلومان و مقابله با ظلم است و امیدواریم با تمسک به ولایت اهلبیت علیهمالسلام، جامعه اسلامی بیش از پیش در مسیر معنویت، وحدت و عدالت حرکت کند و نام و یاد اهلبیت پیامبر در سراسر جهان گسترش یابد.
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