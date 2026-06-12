مدرسی: صنایع دستی یزد نیازمند حمایت و مقابله با کالاهای تقلبی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمدکاظم مدرسی صبح جمعه در جمع مسئولان میراث فرهنگی و فعالان صنایع دستی یزد، با تأکید بر ضرورت نگاه تمدنی به صنایع دستی، بر رفع مشکلات بازاریابی، بیمه، مواد اولیه و مقابله با کالاهای تقلبی در این حوزه تأکید کرد.
وی اظهار داشت: نگاه به میراث فرهنگی نباید صرفاً اقتصادی، اشتغالمحور یا تزئینی باشد، بلکه این حوزه یک مقوله فرهنگی و تمدنی است.
امام جمعه بخش مرکزی یزد با تأکید بر ضرورت پیوند صنایع دستی با تاریخ و تمدن گذشته افزود: صنایع دستی یزد باید بهصورت علمی و پژوهشی مستند شود تا پیوستگی تاریخی و هویتی آن برای نسلهای آینده روشن باشد.
آیتالله مدرسی در ادامه با اشاره به مشکلات فعالان صنایع دستی گفت: کاهش تقاضا در بازار به دلایل مختلف از جمله تغییر سبک زندگی و کوچک شدن منازل، یکی از چالشهای مهم این حوزه است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی گرانی مواد اولیه از جمله نخ، فلز، طلا و نقره را از دیگر مشکلات این صنعت عنوان کرد و افزود: هنرمندان برای بروز خلاقیت خود نیازمند تسهیلات و حمایت در تأمین مواد اولیه هستند.
مدرسی با انتقاد از ورود کالاهای تقلبی به بازار صنایع دستی تصریح کرد: وجود محصولات غیر اصیل، به این صنعت آسیب میزند و باید اصالت و قدمت آثار بهطور دقیق مشخص و صیانت شود.
وی ضعف در بازاریابی را از مهمترین مشکلات این حوزه دانست و گفت: ثبت جهانی بدون بازاریابی و فروش مؤثر نتیجه مطلوب نخواهد داشت و لازم است از ظرفیت فضای مجازی و تجربه دیگران در این زمینه استفاده شود.
وی با اشاره به کمبود نیروی جوان بومی در برخی رشتههای صنایع دستی افزود: استقبال جوانان از هنرهایی مانند زریبافی و شهربافی باید تقویت شود و نیاز به برنامهریزی جدی دارد.
آیتالله مدرسی مشکلات بیمه و حمایتهای اجتماعی هنرمندان را از دیگر چالشها عنوان کرد و گفت: فعالان این حوزه نیازمند پشتوانه بیمهای و حمایتهای پایدار هستند.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت نوآوری در صنایع دستی اظهار داشت: نوآوریها باید با حفظ چارچوبهای دینی و فرهنگی، متناسب با سبک زندگی نسل جدید توسعه یابد.
آیتالله مدرسی پراکندگی مراکز عرضه صنایع دستی را از آسیبهای این حوزه دانست و افزود: ساماندهی مراکز عرضه و ایجاد فضاهای مناسب برای حضور افراد متخصص و متشخص ضروری است.
رئیس حوزه مدینه العلم کاظمیه یزد در پایان با اشاره به نقش صنایع دستی در شرایط جنگ نرم و اقتصادی تأکید کرد: این حوزه باید بهعنوان یک جریان تمدنی، فرهنگی و هویتی مورد حمایت قرار گیرد و همه دستگاهها برای تقویت آن همکاری کنند.
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