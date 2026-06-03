حجت‌الاسلام حسین رواز،در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک عید سعید غدیر خم، از استقبال گسترده مجموعه‌های مردمی در برنامه‌های این عید در اسلامشهر خبر داد.

وی با اشاره به فعالیت مساجد، هیئت‌ها و کانون‌های فرهنگی افزود: امسال برنامه‌های متنوعی از جمله اطعام غدیر مطابق با سفارش‌های روایی و همچنین برپایی جشن‌های خیابانی تحت عنوان «جشن‌های کیلومتری» در دستور کار قرار دارد.

رواز تصریح کرد: این جشن‌ها در نقاط مختلف اسلامشهر از جمله واوان، احمدآباد، شهرک امام حسین (ع)، شهرک امام خمینی (ره) و سایر مناطق اقماری با حضور موکب‌های مردمی و توزیع نذورات بین مردم برگزار می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی اسلامشهر با اشاره به فعالیت‌های این نهاد و حوزه هنری گفت: جشنواره اکران رایگان فیلم‌های سینمایی به مناسبت دهه امامت و ولایت و عید مباهله برگزار شده و همچنین جشن‌های خانگی به ویژه در میان بانوان با استقبال خوبی مواجه شده است.

وی با مقایسه آمار برنامه‌های امسال با سال گذشته بیان کرد: سال گذشته حدود ۵ یا ۶ نقطه میزبان تجمعات خیابانی بود اما امسال این تعداد با رشد چشمگیر به بیش از ۱۵ نقطه رسیده است که نشان‌دهنده برکت اجتماعات مردمی در میادین و نقاط مختلف شهرستان است.

رواز در پایان با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی تأکید کرد: با وجود همه سختی‌ها، مردم با عشق و ارادت ویژه، پرچم «علی ولی‌الله» را برافراشته نگه داشته‌اند و امیدواریم با عنایت حضرت امیرالمؤمنین (ع)، مشکلات اقتصادی و فرهنگی کشور مرتفع شود.