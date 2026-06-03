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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹

جلسات هفته آینده مجلس به صورت وبیناری برگزار خواهد شد

جلسات هفته آینده مجلس به صورت وبیناری برگزار خواهد شد

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مادامی که منع دستگاه امنیتی برداشته نشود، جلسات مجلس به‌صورت وبیناری برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیرضا سلیمی با اشاره به نحوه برگزاری جلسات مجلس در هفته آینده گفت: جلسه مجلس شورای اسلامی در هفته آینده به‌صورت وبیناری برگزار خواهد شد و مادامی که منع دستگاه امنیتی برداشته نشود، جلسات به‌صورت وبیناری خواهد بود.

وی اظهار کرد: درخواست ما این است مجوز برگزاری جلسات به‌صورت حضوری را دریافت کنیم. اگر مجوز تا هفته آینده به‌دست ما برسد که جلسات به‌نحو متفاوتی برگزار خواهد شد. در غیر این‌صورت جلسات وبیناری خواهد بود. در دستور جلسه نیز تغییری ایجاد و به‌زودی دستورکار هفته آینده مشخص خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر مجوز نهاد امنیتی تا هفته آینده به دست ما برسد، جلسات را به‌صورت متفاوتی برگزار خواهیم کرد.

کد مطلب 6849236
زهرا علیدادی

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