استقرار ۱۲۵ آمبولانس و دو بالگرد در مراسم سالگرد امام خمینی(ره)

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل توکلی، روز چهارشنبه از آمادهباش کامل نیروهای این سازمان برای برگزاری همزمان مراسم سالگرد ارتحال آیتالله خمینی و عید غدیر خبر داد.
آقای توکلی گفت که در این مراسم ۱۲۵ دستگاه آمبولانس، ۸۵ دستگاه موتورلانس، دو فروند بالگرد و ۸ دستگاه اتوبوس آمبولانس به همراه یک هزار و ۷۰۰ نفر از پرسنل اورژانس خدمات رسانی خواهند کرد.
به گفته وی، علاوه بر اورژانس، سازمانهایی از جمله جمعیت هلال احمر، معاونت بهداشتی، سپاه، ارتش، فراجا و بخش خصوصی نیز در این مسیر همکاری میکنند.
رئیس اورژانس استان تهران همچنین افزود که با همکاری بیمه مرکزی و بیمه ایران، تمامی زائران شرکتکننده در مراسم بزرگداشت بنیانگذار جمهوری اسلامی تحت پوشش بیمه قرار دارند.
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