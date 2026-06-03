استقرار ۱۲۵ آمبولانس و دو بالگرد در مراسم سالگرد امام خمینی(ره)

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل توکلی، روز چهارشنبه از آماده‌باش کامل نیروهای این سازمان برای برگزاری همزمان مراسم سالگرد ارتحال آیت‌الله خمینی و عید غدیر خبر داد.

آقای توکلی گفت که در این مراسم ۱۲۵ دستگاه آمبولانس، ۸۵ دستگاه موتورلانس، دو فروند بالگرد و ۸ دستگاه اتوبوس آمبولانس به همراه یک هزار و ۷۰۰ نفر از پرسنل اورژانس خدمات رسانی خواهند کرد.

به گفته وی، علاوه بر اورژانس، سازمان‌هایی از جمله جمعیت هلال احمر، معاونت بهداشتی، سپاه، ارتش، فراجا و بخش خصوصی نیز در این مسیر همکاری می‌کنند.

رئیس اورژانس استان تهران همچنین افزود که با همکاری بیمه مرکزی و بیمه ایران، تمامی زائران شرکت‌کننده در مراسم بزرگداشت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی تحت پوشش بیمه قرار دارند.