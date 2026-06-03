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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۷

استقرار ۱۲۵ آمبولانس و دو بالگرد در مراسم سالگرد امام خمینی(ره)

استقرار ۱۲۵ آمبولانس و دو بالگرد در مراسم سالگرد امام خمینی(ره)

رئیس اورژانس استان تهران از آماده‌باش ۱۲۵ دستگاه آمبولانس، ۸۵ دستگاه موتورلانس، دو فروند بالگرد و ۸ دستگاه اتوبوس آمبولانس برای مراسم بزرگداشت سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل توکلی، روز چهارشنبه از آماده‌باش کامل نیروهای این سازمان برای برگزاری همزمان مراسم سالگرد ارتحال آیت‌الله خمینی و عید غدیر خبر داد.

آقای توکلی گفت که در این مراسم ۱۲۵ دستگاه آمبولانس، ۸۵ دستگاه موتورلانس، دو فروند بالگرد و ۸ دستگاه اتوبوس آمبولانس به همراه یک هزار و ۷۰۰ نفر از پرسنل اورژانس خدمات رسانی خواهند کرد.

به گفته وی، علاوه بر اورژانس، سازمان‌هایی از جمله جمعیت هلال احمر، معاونت بهداشتی، سپاه، ارتش، فراجا و بخش خصوصی نیز در این مسیر همکاری می‌کنند.

رئیس اورژانس استان تهران همچنین افزود که با همکاری بیمه مرکزی و بیمه ایران، تمامی زائران شرکت‌کننده در مراسم بزرگداشت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی تحت پوشش بیمه قرار دارند.

کد مطلب 6849238

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