به گزارش خبرنگار مهر، حسین رسولی ظهر چهارشنبه در دیدار با کودک آزار دیده در بیمارستان که با حضور فرماندار سنندج انجام شد، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر احتمال وقوع کودک‌آزاری در یکی از مناطق شهر سنندج در حوالی میدان گاز، تیم تخصصی اورژانس اجتماعی ۱۲۳ بهزیستی استان بلافاصله به محل اعزام شد.

وی افزود: کارشناسان اورژانس اجتماعی با همراهی نیروهای انتظامی و همکاری مردم محل در محل حاضر شدند اما در بدو ورود مشاهده شد درب ساختمان مورد نظر بسته بوده و امکان دسترسی به داخل ساختمان وجود ندارد.

مدیرکل بهزیستی کردستان ادامه داد: در نهایت با اخذ حکم قضایی و همکاری نیروی انتظامی، کارشناسان اورژانس اجتماعی وارد ساختمان شدند و در بررسی‌های انجام شده مشخص شد ۲ دختر خردسال در سرویس بهداشتی ساختمان محبوس شده‌اند.

رسولی تصریح کرد: پس از خارج کردن این دو کودک از محل، آثار آشکار کودک‌آزاری، ضرب و جرح و آسیب‌های جسمی بر بدن آنان مشاهده شد و بررسی‌های اولیه از وجود شکستگی و جراحات در نواحی مختلف بدن از جمله پا، سر و صورت حکایت داشت.

وی گفت: با توجه به وضعیت جسمانی نامناسب این کودکان، هر دو نفر برای دریافت خدمات درمانی فوری به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شدند که یکی از آنان همچنان تحت درمان و بستری است و پس از تأیید پزشکان معالج به مراکز نگهداری سازمان بهزیستی منتقل خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی استان کردستان افزود: کودک دیگر پس از ترخیص از بیمارستان، در خانه کودکان و نوجوانان تحت پوشش بهزیستی در سنندج اسکان یافته و هم‌اکنون تحت مراقبت و حمایت تخصصی این سازمان قرار دارد.

رسولی با تأکید بر نقش مؤثر مردم در شناسایی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه نشانه کودک‌آزاری، همسرآزاری، معلول‌آزاری و سایر مواردی که کرامت انسانی افراد را تهدید می‌کند، موضوع را از طریق شماره ۱۲۳ اورژانس اجتماعی به صورت شبانه‌روزی گزارش دهند تا مداخلات تخصصی، حمایتی و قضایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: مشارکت و حساسیت اجتماعی شهروندان در این زمینه می‌تواند نقش مهمی در حمایت از کودکان و افراد در معرض آسیب داشته باشد و از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کند.

مدیرکل بهزیستی کردستان درباره وضعیت پدر و نامادری این کودکان نیز گفت: گزارش‌های کارشناسی سازمان بهزیستی درباره وضعیت این افراد و احتمال وجود مشکلات روانی که نیازمند ارزیابی تخصصی است، به مراجع قضایی ارسال شده است.

رسولی تأکید کرد: پرونده در دست بررسی دستگاه قضایی قرار دارد و مطابق قوانین حمایت از اطفال و نوجوانان، اقدامات قانونی لازم در خصوص پدر و نامادری این کودکان انجام خواهد شد و نتایج آن متعاقباً به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.