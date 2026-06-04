به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتن لهونی، در راستای حمایت از کودکان و خانوادههای آسیبدیده، یک واحد آپارتمانی را به دو دختر آسیبدیده سنندجی اهدا کرد تا این دو خواهر بتوانند زندگی تازهای را در کنار مادر خود آغاز کنند.
وی همچنین دستور تأمین کامل لوازم ضروری منزل برای این خانواده را صادر کرد تا شرایط لازم برای اسکان، رفاه و آرامش آنان فراهم شود.
استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت حمایت از کودکان و زنان آسیبدیده، اظهار کرد: فراهم کردن شرایط مناسب برای زندگی این دو خواهر در کنار مادرشان، گامی در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی و حمایت از اقشار نیازمند است.
لهونی افزود: مردم و مسئولان باید با حساسیت، نظارت و پیگیری بیشتر، اجازه تکرار چنین اتفاقات تلخ و آسیبهای اجتماعی را ندهند.
وی بر لزوم همافزایی دستگاههای اجرایی، نهادهای حمایتی و مشارکت اجتماعی برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و حمایت از خانوادههای در معرض آسیب تأکید کرد.
گفتنی است؛ در چند روز اخیر دو دختر کودک سنندجی به دلیل کودک آزاری توسط نامادری و پدر توسط اورژانس اجتماعی با ورود دستگاه قضا نجات یافتند.
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