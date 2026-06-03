به گزارش خبرنگار مهر، آب در رودخانه زاینده‌رود شهر اصفهان ساعت ۱۴ امروز چهارشنبه جاری شد. هم اکنون جریان آب به پارک جنگلی ناژوان ورودی شهر رسیده است.

هنوز جزییاتی از تعداد روز و حجم آبی که قرار است رهاسازی شود، از سوی مسئولان استان اصفهان در رسانه‌ها اعلام نشده است.

خروجی سد زاینده‌رود ساعت ۱۹ عصر روز دوشنبه ۱۱ خردادماه با هدف جاری سازی آب در این رودخانه برای کشاورزی غرب و شرق این حوضه افزایش یافت. منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، ذخیره سد مخزنی زاینده‌رود را در زمان رهاسازی آب، ۶۲۵ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: با توجه به افزایش خروجی سد از روز گذشته و خشکی شدید بستر رودخانه طی ۱۱ ماه اخیر، تیم‌های حفاظت و گشت‌های نظارت در طول مسیر مستقر شده‌اند تا ضمن تسریع در جریان یافتن آب، بر روند توزیع آن نظارت دقیق داشته باشند.

پیش از این نمایندگان اصفهان و سمیرم در مجلس شورای اسلامی به رسانه‌ها گفته بودند که قرار است آب در زاینده‌رود شهر تاریخی اصفهان طی تابستان امسال جاری باشد. با وجود این مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان به خبرنگار مهر گفت که جزییات بازگشایی زاینده‌رود و مدت زمان رهاسازی آب طی روزهای آینده رسانه‌ای خواهد شد.