به گزارش خبرنگار مهر ، کاظم نورانی شامگاه شنبه در دیدار با بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی که در استانداری خراسان شمالی برگزارشد، اظهار کرد: تقویت توان امدادی و تجهیز ناوگان هوایی جمعیت هلال‌احمر از برنامه‌های مهم این مجموعه است و در همین راستا، مقدمات ورود چهار فروند بالگرد دید در شب تا پایان سال فراهم خواهد شد.

وی افزود: جدای از این چهار فروند، ۲۰ فروند بالگرد دیگر نیز به ناوگان هوایی جمعیت هلال‌ احمر افزوده می‌شود تا توان این مجموعه برای امدادرسانی در حوادث و شرایط اضطراری افزایش یابد.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی مجلس جمعیت هلال‌احمر کشور با اشاره به نقش این جمعیت در حوادث و وقایع اخیر گفت: جمعیت هلال‌احمر نوک پیکان عملیات امدادرسانی است و نیروهای این مجموعه در شرایط سخت، برای ارائه خدمات به مردم در میدان حضور دارند.

نورانی ادامه داد: امدادگران هلال‌احمر در دو جنگ اخیر، به‌ ویژه در جنگ ۴۰ روزه، همانند نیروهای مسلح در عرصه امدادرسانی حضور داشتند و روزهای سختی را پشت سر گذاشتند.

وی نوع‌دوستی، بشردوستی و تلاش برای تسکین آلام مردم را از ویژگی‌های بارز نیروهای داوطلب هلال‌احمر دانست و گفت: جمعیت هلال‌احمر حدود ۶ میلیون داوطلب دارد که در ایام جنگ اخیر نیز یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دیگر به جمع داوطلبان این جمعیت افزوده شدند.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی مجلس جمعیت هلال‌احمر کشور همچنین با اشاره به خدمات این جمعیت در مراسم اربعین گفت: امسال بیش از ۲ هزار نیروی هلال‌احمر برای ارائه خدمات امدادی به عراق اعزام شدند

نوری: هلال‌احمر در وقایع اخیر نقشی مؤثر و کارگشا داشت

استاندار خراسان شمالی نیز در این دیدار با تاکید بر اهمیت حضور به‌ موقع و موثر جمعیت هلال‌ احمر در حوادث و وقایع اخیر اظهار کرد: حضور نیروهای هلال‌ احمر در شب‌هایی که مردم تجمع می‌کنند، قابل تحسین است و این مجموعه در وقایع اخیر نقش کارگشا و مؤثری ایفا کرد.

بهمن نوری افزود: یکی از ویژگی‌ های مهم مدیران، در دسترس بودن و ارتباط مناسب با مجموعه تحت مدیریت و مردم است و مدیران استان نیز همواره در شرایط مختلف رصد می‌شوند.

وی صبر و شکیبایی را از مهمترین ویژگی‌های مدیران در شرایط سخت برشمرد و گفت: مدیران باید با تدبیر، آرامش و شکیبایی امور را پیش ببرند و در شرایط مختلف در کنار مردم باشند.

استاندار خراسان شمالی با قدردانی از تلاش امدادگران و داوطلبان هلال‌احمر در وقایع اخیر تصریح کرد: حضور این مجموعه در کنار مردم نشان‌دهنده آمادگی و مسوولیت‌پذیری نیروهای هلال‌احمر است.

نوری داشتن مدیر متدین و انقلابی در مجموعه هلال‌احمر را یک امتیاز ویژه دانست و افزود: مدیریت استان از مدیر جدید جمعیت هلال‌احمر حمایت خواهد کرد.