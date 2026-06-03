حجت‌الاسلام محسن فدایی مسلک در گفتگو با خبرنگار مهر، عید غدیر را نماد تجدید بیعت با ولایت دانست و اظهار کرد: پیام اصلی غدیر، استحکام پیوند امت با ولایت و امامت است و مسلمانان در این روز با آرمان‌های ولایت و در امتداد آن با ولی فقیه زمان تجدید پیمان می‌کنند.



وی افزود: هر مناسبت دینی و مذهبی فرصتی برای تبیین ارزش‌های اعتقادی و فرهنگی جامعه است و دهه امامت و ولایت نیز به دلیل برخورداری از پشتوانه قرآنی، تاریخی و روایی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. از این رو باید از این فرصت برای تبیین مفاهیم عمیق ولایت و امامت بهره برد.



مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان سنقروکلیایی با اشاره به تقارن عید غدیر با سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد، تصریح کرد: هر دو مناسبت یادآور نقش تعیین‌کننده امامت و ولایت در هدایت جامعه اسلامی هستند و این همزمانی فرصت مناسبی برای بازخوانی این مفاهیم ارزشمند فراهم کرده است.



فدایی مسلک از برنامه‌ریزی گسترده برای گرامیداشت عید غدیر در شهرستان سنقروکلیایی خبر داد و گفت: با همکاری ستاد برگزاری مراسم‌های ملی و مذهبی شهرستان، برنامه‌های متنوعی در پنج محله شهر و سه بخش روستایی تدارک دیده شده که بخشی از آن‌ها با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شده است.



وی ادامه داد: برنامه محوری شهرستان، جشن بزرگ خیابانی عید غدیر است که روز چهارشنبه از ساعت ۱۵ تا پاسی از شب با مشارکت گروه‌های مردمی، جهادی و فرهنگی برگزار می‌شود. در این مراسم ۲۰ غرفه متنوع شامل غرفه‌های فرهنگی، تبیینی، مشاوره‌ای و پذیرایی به شهروندان خدمات ارائه خواهند کرد.



مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان سنقروکلیایی با اشاره به یکی از ویژگی‌های خاص برنامه‌های امسال اظهار کرد: با همکاری شهرداری سنقر، فضای غرفه‌ها رنگ و بوی شهدای شهرستان را به خود گرفته و هر یک از غرفه‌ها به نام یکی از شهدای شهرستان مزین شده است.



فدایی مسلک افزود: مدیریت این غرفه‌ها با حضور خانواده‌های معظم شهدا انجام می‌شود تا ضمن تکریم جایگاه والای شهیدان، نسل جوان بیش از پیش با سیره و آرمان‌های آنان آشنا شود.



وی شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را پرچمداران واقعی مسیر ولایت دانست و خاطرنشان کرد: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا در برنامه‌های فرهنگی و مذهبی، زمینه ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و ولایت‌مداری را در جامعه تقویت می‌کند.



مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان سنقروکلیایی در پایان ابراز امیدواری کرد که برنامه‌های پیش‌بینی شده برای عید غدیر، زمینه مشارکت گسترده مردم و تعمیق فرهنگ ولایت و امامت در شهرستان را بیش از پیش فراهم سازد.