حجتالاسلام محسن فداییمسلک در گفتگو با خبرنگار مهر، از فراهم شدن مقدمات اجرای طرح بیمه تأمین اجتماعی خادمین واجدالشرایط مساجد شهرستان سنقروکلیایی خبر داد.
دبیر قرارگاه رسیدگی به امور مساجد شهرستان سنقروکلیایی اظهار کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده و پیگیریهای قرارگاه ملی رسیدگی به امور مساجد کشور، خادمین واجدالشرایط مساجد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار خواهند گرفت.
وی افزود: مقدمات اجرای این طرح در شهرستان سنقروکلیایی فراهم شده و اقدامات لازم برای عملیاتی شدن آن در حال انجام است که میتواند گامی مهم در حمایت از خادمین مساجد باشد.
حجتالاسلام فداییمسلک در ادامه از رفع مشکلات سیستمی حسابهای بانکی مساجد شهرستان خبر داد و گفت: با پیگیریهای انجامشده و همکاری مسئولان بانکهای سطح شهر، مشکلات مربوط به حسابهای بانکی رسمی مساجد برطرف شده است.
وی تصریح کرد: فعال شدن حسابهای رسمی مساجد، زمینه ساماندهی بهتر دریافت کمکهای مردمی و شفافیت بیشتر در امور مالی مساجد را فراهم میکند.
دبیر قرارگاه رسیدگی به امور مساجد شهرستان سنقروکلیایی تأکید کرد: با توجه به فعال شدن حسابهای بانکی رسمی مساجد، اعلام شماره کارت یا حساب شخصی برای جمعآوری کمکهای مردمی ممنوع است.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان برای حمایت و کمک به مساجد باید صرفاً از طریق حسابهای رسمی همان مسجد اقدام کنند تا کمکهای مردمی در مسیر مشخص و قانونی به مصرف برسد.
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