نخستین اجتماع بانوان غدیری در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین اجتماع بزرگ بانوان غدیری کرمانشاه عصر چهارشنبه با حضور جمعی از بانوان در حسینیه خاندان زنگیشه برگزار شد.

در این مراسم شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعارهایی در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، بر پایبندی خود به ارزش‌های دینی و ولایی تأکید کردند.

برگزارکنندگان این مراسم هدف از برگزاری این اجتماع را ترویج فرهنگ ولایت‌مداری، گرامیداشت عید سعید غدیر خم و تجدید بیعت با آرمان‌های ولایت عنوان کردند.

در این برنامه که با استقبال بانوان همراه بود، حدود ۱۰۰ نفر حضور داشتند و برنامه‌های مختلف فرهنگی و مذهبی متناسب با دهه امامت و ولایت اجرا شد.

همچنین بر اهمیت عید غدیر به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اعیاد اسلامی و نقش آن در تبیین جایگاه ولایت و امامت تأکید شد.

حسینیه خاندان زنگیشه که حدود ۱۷ سال در حوزه فعالیت‌های مردمی و مذهبی در کرمانشاه فعالیت دارد، در سال‌های گذشته بیشتر در زمینه پخت و توزیع غذای نذری مشارکت داشته است.

این مجموعه طی دو سال اخیر فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی خود را در قالب هیئت قاسم بن الحسن(ع) گسترش داده و برنامه‌های متنوعی را در مناسبت‌های مختلف برگزار می‌کند.

برگزارکنندگان این مراسم تأکید کردند تمامی فعالیت‌های این هیئت به صورت مردمی و با مشارکت خیرین انجام می‌شود و هیچ‌گونه حمایت دولتی در اجرای برنامه‌ها وجود ندارد.