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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۲

سالگرد ارتحال آیت‌الله محمد حجتی در کرمانشاه برگزار می‌شود

سالگرد ارتحال آیت‌الله محمد حجتی در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - مراسم نخستین سالگرد ارتحال آیت‌الله حاج شیخ محمد حجتی، امام جمعه موقت فقید کرمانشاه، روز جمعه ۱۵ خرداد در مسجد میرعبدالباقی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نخستین سالگرد ارتحال عالم فاضل آیت‌الله حاج شیخ محمد حجتی، امام جمعه موقت فقید کرمانشاه، روز جمعه ۱۵ خردادماه با حضور اقشار مختلف مردم، علما، روحانیون و مسئولان برگزار خواهد شد.

این مراسم با هدف گرامیداشت مقام علمی، فرهنگی و دینی این عالم برجسته و تجلیل از سال‌ها خدمات وی به مردم و جامعه اسلامی برپا می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، آیین بزرگداشت آیت‌الله حجتی از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ در مسجد میرعبدالباقی واقع در خیابان شهید جعفری (کسری) کرمانشاه برگزار خواهد شد.

در این مراسم، جمعی از علما و شخصیت‌های مذهبی به بیان ابعاد شخصیتی، علمی و اجتماعی این روحانی فقید خواهند پرداخت و یاد و خاطره وی را گرامی می‌دارند.

آیت‌الله حاج شیخ محمد حجتی از چهره‌های شناخته‌شده و اثرگذار حوزه علمیه کرمانشاه و امام جمعه موقت این شهر بود که سال‌ها در عرصه‌های دینی، فرهنگی و تبلیغی به خدمت‌رسانی مشغول بود.

انتظار می‌رود جمع زیادی از مردم، شاگردان، دوستداران و ارادتمندان این عالم فقید در مراسم نخستین سالگرد ارتحال وی حضور یابند و یاد و خاطره او را گرامی بدارند.

کد مطلب 6849357

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