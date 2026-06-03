به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نخستین سالگرد ارتحال عالم فاضل آیت‌الله حاج شیخ محمد حجتی، امام جمعه موقت فقید کرمانشاه، روز جمعه ۱۵ خردادماه با حضور اقشار مختلف مردم، علما، روحانیون و مسئولان برگزار خواهد شد.



این مراسم با هدف گرامیداشت مقام علمی، فرهنگی و دینی این عالم برجسته و تجلیل از سال‌ها خدمات وی به مردم و جامعه اسلامی برپا می‌شود.



بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، آیین بزرگداشت آیت‌الله حجتی از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ در مسجد میرعبدالباقی واقع در خیابان شهید جعفری (کسری) کرمانشاه برگزار خواهد شد.



در این مراسم، جمعی از علما و شخصیت‌های مذهبی به بیان ابعاد شخصیتی، علمی و اجتماعی این روحانی فقید خواهند پرداخت و یاد و خاطره وی را گرامی می‌دارند.



آیت‌الله حاج شیخ محمد حجتی از چهره‌های شناخته‌شده و اثرگذار حوزه علمیه کرمانشاه و امام جمعه موقت این شهر بود که سال‌ها در عرصه‌های دینی، فرهنگی و تبلیغی به خدمت‌رسانی مشغول بود.



انتظار می‌رود جمع زیادی از مردم، شاگردان، دوستداران و ارادتمندان این عالم فقید در مراسم نخستین سالگرد ارتحال وی حضور یابند و یاد و خاطره او را گرامی بدارند.