تحسین کارگری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمار ثبت شده توسط مرکز مدیریت راه‌های استان اظهار کرد: در دو ماه ابتدایی سال جاری، ۴۴ میلیون و ۳۲۱ هزار تردد در محورهای مواصلاتی کرمانشاه به ثبت رسیده است که بخش عمده آن مربوط به تردد وسایل نقلیه سبک بوده است.



وی افزود: از مجموع ترددهای ثبت شده، ۳۸ میلیون و ۹۱۳ هزار مورد به وسایل نقلیه سبک و ۵ میلیون و ۴۰۷ هزار مورد به وسایل نقلیه سنگین اختصاص داشته که نشان‌دهنده سهم بالای سفرهای درون و برون‌استانی با خودروهای سبک در این بازه زمانی است.



سرپرست معاونت فنی و نظارت بر راه‌های روستایی استان کرمانشاه با اشاره به پرترددترین محور استان گفت: محور بیستون به کرمانشاه در این مدت با ثبت یک میلیون و ۷۱۹ هزار تردد، بیشترین حجم ترافیک را در میان محورهای مواصلاتی استان به خود اختصاص داده است.



کارگری در ادامه به آمار ورود و خروج وسایل نقلیه از استان اشاره کرد و افزود: طی دو ماه نخست امسال، ۲ میلیون و ۸۴۲ هزار وسیله نقلیه وارد استان کرمانشاه شده و در همین مدت ۲ میلیون و ۸۷۶ هزار وسیله نقلیه نیز از استان خارج شده‌اند.



وی نقش سامانه‌های هوشمند را در رصد و مدیریت ترافیک بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: اطلاعات تردد جاده‌ای از طریق ۱۲۸ دستگاه ترددشمار، ۸۴ سامانه ثبت تخلف و ۴۲ دوربین نظارتی مستقر در محورهای استان جمع‌آوری، پایش و تحلیل می‌شود.



سرپرست معاونت فنی و نظارت بر راه‌های روستایی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از این تجهیزات هوشمند، امکان نظارت دقیق‌تر بر وضعیت راه‌ها و برنامه‌ریزی مناسب برای ارتقای ایمنی و مدیریت ترافیک را فراهم کرده است.



کارگری در پایان از رانندگان و کاربران جاده‌ای خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی مطلع شوند و گفت: شهروندان می‌توانند با تماس با سامانه ۱۴۱ یا استفاده از خدمات اینترنتی این سامانه، اطلاعات مربوط به وضعیت راه‌ها، شرایط جوی، محدودیت‌های ترافیکی و مسیرهای جایگزین را دریافت کنند.