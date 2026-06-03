تحسین کارگری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمار ثبت شده توسط مرکز مدیریت راههای استان اظهار کرد: در دو ماه ابتدایی سال جاری، ۴۴ میلیون و ۳۲۱ هزار تردد در محورهای مواصلاتی کرمانشاه به ثبت رسیده است که بخش عمده آن مربوط به تردد وسایل نقلیه سبک بوده است.
وی افزود: از مجموع ترددهای ثبت شده، ۳۸ میلیون و ۹۱۳ هزار مورد به وسایل نقلیه سبک و ۵ میلیون و ۴۰۷ هزار مورد به وسایل نقلیه سنگین اختصاص داشته که نشاندهنده سهم بالای سفرهای درون و بروناستانی با خودروهای سبک در این بازه زمانی است.
سرپرست معاونت فنی و نظارت بر راههای روستایی استان کرمانشاه با اشاره به پرترددترین محور استان گفت: محور بیستون به کرمانشاه در این مدت با ثبت یک میلیون و ۷۱۹ هزار تردد، بیشترین حجم ترافیک را در میان محورهای مواصلاتی استان به خود اختصاص داده است.
کارگری در ادامه به آمار ورود و خروج وسایل نقلیه از استان اشاره کرد و افزود: طی دو ماه نخست امسال، ۲ میلیون و ۸۴۲ هزار وسیله نقلیه وارد استان کرمانشاه شده و در همین مدت ۲ میلیون و ۸۷۶ هزار وسیله نقلیه نیز از استان خارج شدهاند.
وی نقش سامانههای هوشمند را در رصد و مدیریت ترافیک بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: اطلاعات تردد جادهای از طریق ۱۲۸ دستگاه ترددشمار، ۸۴ سامانه ثبت تخلف و ۴۲ دوربین نظارتی مستقر در محورهای استان جمعآوری، پایش و تحلیل میشود.
سرپرست معاونت فنی و نظارت بر راههای روستایی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بهرهگیری از این تجهیزات هوشمند، امکان نظارت دقیقتر بر وضعیت راهها و برنامهریزی مناسب برای ارتقای ایمنی و مدیریت ترافیک را فراهم کرده است.
کارگری در پایان از رانندگان و کاربران جادهای خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی مطلع شوند و گفت: شهروندان میتوانند با تماس با سامانه ۱۴۱ یا استفاده از خدمات اینترنتی این سامانه، اطلاعات مربوط به وضعیت راهها، شرایط جوی، محدودیتهای ترافیکی و مسیرهای جایگزین را دریافت کنند.
کرمانشاه - سرپرست معاونت فنی و نظارت بر راههای روستایی استان کرمانشاه از ثبت بیش از ۴۴ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان طی دو ماه نخست سال جاری خبر داد.
تحسین کارگری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمار ثبت شده توسط مرکز مدیریت راههای استان اظهار کرد: در دو ماه ابتدایی سال جاری، ۴۴ میلیون و ۳۲۱ هزار تردد در محورهای مواصلاتی کرمانشاه به ثبت رسیده است که بخش عمده آن مربوط به تردد وسایل نقلیه سبک بوده است.
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