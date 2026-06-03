اعمال محدودیت ترافیکی در گیلان به مناسبت ارتحال امام (ره) و عید غدیر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاور صفاری از اعمال محدودیت ترافیکی در محورهای مواصلاتی این استان به مناسبت ایام سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، قیام ۱۵ خرداد و عید سعید غدیر خبر داد.

وی اظهار داشت: با توجه به در پیش بودن این ایام و به منظور ارتقاء ضریب ایمنی، تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه و کنترل ترافیک در مبادی ورودی و خروجی استان گیلان، محدودیت‌های ترافیکی در محور قدیم رشت به قزوین و آستارا به اردبیل و بالعکس اعمال می‌شود.

رئیس پلیس راه استان گیلان افزود: تردد کلیه تریلرها و کامیون‌ها به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی، از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ و روزهای پنج‌شنبه و جمعه مورخ ۱۴ و ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ در محور قدیم رشت - قزوین و بالعکس ممنوع است.

سرهنگ صفاری تصریح کرد: همچنین در محور اردبیل - آستارا و بالعکس، تردد کلیه تریلرها و کامیون‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی، از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ ممنوع می‌باشد.

پلیس راه استان گیلان از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، زمان سفر خود را متناسب با این محدودیت‌ها برنامه‌ریزی کنند.