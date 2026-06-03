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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۰

اعمال محدودیت ترافیکی در گیلان به مناسبت ارتحال امام (ره) و عید غدیر

اعمال محدودیت ترافیکی در گیلان به مناسبت ارتحال امام (ره) و عید غدیر

رشت- رئیس پلیس راه گیلان از اعمال محدودیت ترافیکی در محور ۲ محور استان به مناسبت ایام سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، قیام ۱۵ خرداد و عید سعید غدیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاور صفاری از اعمال محدودیت ترافیکی در محورهای مواصلاتی این استان به مناسبت ایام سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، قیام ۱۵ خرداد و عید سعید غدیر خبر داد.

وی اظهار داشت: با توجه به در پیش بودن این ایام و به منظور ارتقاء ضریب ایمنی، تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه و کنترل ترافیک در مبادی ورودی و خروجی استان گیلان، محدودیت‌های ترافیکی در محور قدیم رشت به قزوین و آستارا به اردبیل و بالعکس اعمال می‌شود.

رئیس پلیس راه استان گیلان افزود: تردد کلیه تریلرها و کامیون‌ها به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی، از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ و روزهای پنج‌شنبه و جمعه مورخ ۱۴ و ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ در محور قدیم رشت - قزوین و بالعکس ممنوع است.

سرهنگ صفاری تصریح کرد: همچنین در محور اردبیل - آستارا و بالعکس، تردد کلیه تریلرها و کامیون‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی، از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ ممنوع می‌باشد.

پلیس راه استان گیلان از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، زمان سفر خود را متناسب با این محدودیت‌ها برنامه‌ریزی کنند.

کد مطلب 6849517

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