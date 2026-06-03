دهقانی: صیانت از محیط زیست وظیفه انسانی و قانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی ظهر امروز چهارشنبه در دیدار با مدیرکل و معاونان اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان اظهار کرد: بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست یک وظیفه مردمی و تکلیفی برای همه آحاد جامعه و دستگاه‌ها است.

وی افزود: صیانت از محیط زیست ضامن سلامت حیات نسل امروز و نسل‌های آینده است و باید به عنوان یک مسئولیت اخلاقی و انسانی در جامعه نهادینه شود.

رئیس کل دادگستری خوزستان با تأکید بر اینکه فعالیت‌های اقتصادی نباید منجر به تخریب محیط زیست شود، بیان کرد: در صورت وجود هرگونه تعارض میان فعالیت‌های تولیدی و آسیب به محیط زیست، اولویت قطعی با حفاظت از منابع طبیعی است.

وی ادامه داد: صنایع و فعالان اقتصادی باید مطابق با استانداردهای زیست‌محیطی فعالیت کنند و اجازه نخواهیم داد توسعه اقتصادی به قیمت نابودی محیط زیست تمام شود.

دهقانی با اشاره به ظرفیت‌های زیست‌محیطی استان خوزستان تصریح کرد: این استان با دارا بودن یک‌سوم آب‌های جاری کشور و بیشترین سطح تالاب‌ها، شرایط ویژه‌ای دارد که نیازمند هماهنگی، همکاری و تغییر نگاه مدیریتی است.

وی عنوان کرد: دستگاه قضائی حمایت قاطع خود را از اقداماتی که منجر به حفظ این سرمایه‌های ملی شود اعلام می‌کند.

رئیس کل دادگستری خوزستان بر لزوم تقویت ضمانت اجراهای قانونی در حوزه محیط زیست تأکید کرد و گفت: برخورد با مدیران متخلف ضروری است اما ضمانت اجراها باید به گونه‌ای باشد که مانع از تداوم تخریب و آلودگی شود.

وی افزود: هدف اصلی باید توقف منشأ آلودگی و بازگشت شرایط به وضعیت استاندارد باشد.

دهقانی بیان کرد: صیانت از عرصه‌های ملی و محیط زیست در واقع صیانت از حقوق عامه است و دستگاه قضائی در مسیر تحقق هوای پاک و محیط زیست سالم در کنار محیط‌بانان و فعالان این حوزه خواهد بود.

در ادامه این نشست، محمدجواد اشرفی مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت زیست‌محیطی استان از حمایت‌ها و پیگیری‌های دستگاه قضائی در این حوزه قدردانی کرد و آن را پشتوانه‌ای مهم برای مقابله با آلاینده‌ها و متخلفان زیست‌محیطی دانست.