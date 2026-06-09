به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در دیدار با داوود میرشکار مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان و هیئت همراه با تأکید بر اهمیت صیانت از محیط زیست به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه اظهار کرد: حفظ محیط زیست از مهم‌ترین حقوق مردم است و دستگاه قضایی در این حوزه با متخلفان برخورد جدی خواهد داشت.

وی افزود: آلودگی منابع آب، تخلیه غیرمجاز پساب، سوزاندن مزارع و تخریب زیستگاه‌ها از جمله مواردی است که به طور جدی در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و در این زمینه همکاری با اداره کل حفاظت محیط زیست استان ادامه خواهد داشت.

دادستان مرکز خوزستان با تأکید بر ضرورت بازدارندگی احکام قضایی گفت: باید از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای افزایش اثربخشی احکام استفاده شود تا هزینه تخلف برای متخلفان به صورت واقعی افزایش یابد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به رویکرد پیشگیرانه در کنار برخوردهای قضایی تصریح کرد: حمایت از اقدامات اصلاحی، ارتقای فرهنگ عمومی و تقویت همکاری بین دستگاهی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تخلفات زیست‌محیطی داشته باشد.

خلفیان در پایان با اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای حمایت از برنامه‌های زیست‌محیطی بیان کرد: صیانت از محیط زیست وظیفه‌ای همگانی است و دستگاه قضایی استان در کنار سایر نهادها این مسئولیت را با جدیت دنبال خواهد کرد.