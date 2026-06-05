سردار حسن حسنزاده، فرمانده سپاه محمد رسولالله (ص) تهران، در گفتوگو با خبرنگار مهر، در رابطه با توانمندی رزمی و ظرفیتهای آفندی و پدافندی سپاه محمد رسول الله (ص) تهران برای مقابله احتمالی با هرگونه شیطنت دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، اظهار کرد: هرچند متعارف نیست که بخواهیم تمام ظرفیتهای خود را اعلام کنیم؛ اما دشمن میداند در هر مقطعی که با ما درگیر شده است، ظرفیتها، توانمندیها و برگههای برندهای را از ما دیده که پیش از آن با آنها روبهرو نبوده است.
وی افزود: ملت ما این را بدانند که در آینده، اگر دشمن بخواهد یک بار دیگر خطا کند، حتماً با صحنههایی مواجه و روبهرو خواهد شد که بار دیگر او را متحیر و غافلگیر خواهد کرد. از این جهت، ما این قول را به مردم میدهیم که آمادگیهای [نیروهای مسلح ما] بهمراتب بیش از آغاز جنگ رمضان و جنگ تحمیلی سوم است.
فرمانده سپاه محمد رسولالله (ص) تهران ادامه داد: قاعدتاً در تمام این جنگهایی که شما دیدهاید، دشمن را در مقابل ملت ما، اراده ملت ما و رزمندگان ما غافلگیر کردهایم.
تمام تصورات و برآوردهای دشمن در جنگ با ایران محقق نشده است
وی بیان کرد: تمام تصورات و برآوردهایی که او تا به امروز داشته است، نهتنها محقق نشده و به آن اهداف نرسیده، بلکه فراتر از آن، ما به برتریهای مضاعف در همان عرصههایی که دشمن هدفگذاری کرده بود، دست پیدا کردهایم.
دشمن تحقیر شده و پاسخی به نخبگان و کارشناسان خود ندارد
حسنزاده در رابطه با این واقعیت که جهان و منطقه شکست آمریکا و پیروزی ایران را پذیرفتهاند، خاطرنشان کرد: به نظر من ترامپ و آمریکاییها، از روز دهم جنگ شکست خوردند و اینکه اکنون بعضی تغییرات در رفتارها و مواضع را مشاهده میکنید، به این دلیل است که حقیقتاً دشمنان ما در مقابل اراده ملت ما و در مقابل قدرتمندی نیروهای مسلح ما شکست خورده و تحقیر شدهاند و پاسخی در برابر مردم خود، نخبگان خود، کارشناسان خود و مردم جهان ندارند.
وی عنوان کرد: امروز به فضل پروردگار، همه جهان میدانند که طرف پیروز میدان، ملت ایران، جبهه مقاومت و ایران اسلامی است و همه میدانند که آمریکاییها و رژیم صهیونیستی صددرصد در اهداف خود شکست خوردهاند و طبیعتاً آنها باید بپذیرند که در مقابل ملت ما زانو بزنند و در برابر این اراده آهنین که اینگونه بوده نود و چند شب است در میادین حضور پیدا میکند، تسلیم شوند.
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