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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۳۱

سردار حسن زاده: آمریکایی‌ها از روز دهم جنگ رمضان شکست خوردند

سردار حسن زاده: آمریکایی‌ها از روز دهم جنگ رمضان شکست خوردند

فرمانده سپاه محمد رسول الله(ص) تهران گفت: ترامپ و آمریکایی‌ها، از روز دهم جنگ شکست خوردند و اینکه بعضی تغییرات در مواضع را مشاهده می‌کنید، به این دلیل است که دشمن حقیقتا شکست خورده است.

سردار حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در رابطه با توانمندی رزمی و ظرفیت‌های آفندی و پدافندی سپاه محمد رسول الله (ص) تهران برای مقابله احتمالی با هرگونه شیطنت دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، اظهار کرد: هرچند متعارف نیست که بخواهیم تمام ظرفیت‌های خود را اعلام کنیم؛ اما دشمن می‌داند در هر مقطعی که با ما درگیر شده است، ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و برگه‌های برنده‌ای را از ما دیده که پیش از آن با آن‌ها روبه‌رو نبوده است.

وی افزود: ملت ما این را بدانند که در آینده، اگر دشمن بخواهد یک بار دیگر خطا کند، حتماً با صحنه‌هایی مواجه و روبه‌رو خواهد شد که بار دیگر او را متحیر و غافلگیر خواهد کرد. از این جهت، ما این قول را به مردم می‌دهیم که آمادگی‌های [نیروهای مسلح ما] به‌مراتب بیش از آغاز جنگ رمضان و جنگ تحمیلی سوم است.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران ادامه داد: قاعدتاً در تمام این جنگهایی که شما دیده‌اید، دشمن را در مقابل ملت ما، اراده ملت ما و رزمندگان ما غافلگیر کرده‌ایم.

تمام تصورات و برآوردهای دشمن در جنگ با ایران محقق نشده است

وی بیان کرد: تمام تصورات و برآوردهایی که او تا به امروز داشته است، نه‌تنها محقق نشده و به آن اهداف نرسیده، بلکه فراتر از آن، ما به برتری‌های مضاعف در همان عرصه‌هایی که دشمن هدف‌گذاری کرده بود، دست پیدا کرده‌ایم.

دشمن تحقیر شده و پاسخی به نخبگان و کارشناسان خود ندارد

حسن‌زاده در رابطه با این واقعیت که جهان و منطقه شکست آمریکا و پیروزی ایران را پذیرفته‌اند، خاطرنشان کرد: به نظر من ترامپ و آمریکایی‌ها، از روز دهم جنگ شکست خوردند و اینکه اکنون بعضی تغییرات در رفتارها و مواضع را مشاهده می‌کنید، به این دلیل است که حقیقتاً دشمنان ما در مقابل اراده ملت ما و در مقابل قدرتمندی نیروهای مسلح ما شکست خورده و تحقیر شده‌اند و پاسخی در برابر مردم خود، نخبگان خود، کارشناسان خود و مردم جهان ندارند.

وی عنوان کرد: امروز به فضل پروردگار، همه جهان می‌دانند که طرف پیروز میدان، ملت ایران، جبهه مقاومت و ایران اسلامی است و همه می‌دانند که آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی صددرصد در اهداف خود شکست خورده‌اند و طبیعتاً آن‌ها باید بپذیرند که در مقابل ملت ما زانو بزنند و در برابر این اراده آهنین که این‌گونه بوده نود و چند شب است در میادین حضور پیدا می‌کند، تسلیم شوند.

کد مطلب 6849392
رامین عبداله شاهی

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