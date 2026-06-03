مدیریت تنگه هرمز، سند افول ترامپ است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی کامل‌نواب، دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، در تجمع مردمی میدان شهید طهرانی‌مقدم، با تبیین شرایط جدید موازنه قدرت، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران امروز در جایگاهی راهبردی قرار گرفته که بازگشت به شرایط گذشته برای آن غیرممکن است. این دستاوردهای جدید، معادلات عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی را به طور اساسی دگرگون کرده است.



وی با کنایه به شکست سیاستهای واشنگتن در قبال تهران تصریح کرد: امروز افکار عمومی جهان دونالد ترامپ را به تمسخر می‌گیرد، چرا که روزی که او دستور حمله را صادر کرد، تنگه هرمز باز بود، اما امروز و در شرایط برقراری آتش‌بس، این شاهراه حیاتی بسته شده و مدیریت اقتدارگرایانه آن در اختیار ایران است.



کامل نواب، همبستگی ملی را ستون فقرات عبور کشور از پیچهای تاریخی دانست و افزود: آنچه در تحولات اخیر بیش از هر چیز خودنمایی کرد، انسجام بی‌نظیر ملت در دفاع از منافع ملی بود. سرمایه‌ای عظیم که همواره بعنوان پشتوانه اصلی اقتدار نظام، نقش‌آفرینی کرده است.



این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه دست ایران در شطرنج بین‌المللی پرتر از همیشه است، گفت: ما اکنون در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که مذاکره تنها گزینه روی میز ما نیست. در صورت بروز هرگونه تهدید یا حماقت از سوی دشمن، بازگشت ما به میدان نبرد با همان سرعت، قدرت و آمادگی حداکثری رقم خواهد خورد. هرچند که همزمان، از موضع قدرت و با تکیه بر دیپلماسی مقتدرانه آماده گفتگو درباره موضوعات مختلف هستیم.



سخنران تجمع میدان طهرانی‌ مقدم، با اشاره به شکست پروژه جنگ روانی علیه مردم ایران خاطرنشان کرد: در مقاطعی تلاش می‌شد با حاکم کردن سایه جنگ، در دل ملت هراس ایجاد کنند، اما جامعه ایران با روحیه‌ای مقاوم ثابت کرد که نه تنها در برابر تهدیدها عقب‌نشینی نمی‌کند، بلکه فشارها را به محرکی برای پیشرفت و تثبیت اقتدار داخلی تبدیل می‌سازد.



دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت با اعلام اینکه ایران به شرایط پیش از تحولات اخیر باز نخواهد گشت، یادآور شد: کشور وارد دکترین جدیدی شده است. دورانی که در آن اتکای صرف به جنگ یا مذاکره به پایان رسیده و جمهوری اسلامی اکنون از بسته‌ای پکت از ظرفیتهای متنوع برای تأمین و تضمین منافع ملی خود بهره می‌برد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت هم‌ افزایی ظرفیتهای داخلی تاکید کرد و گفت: امروز زمان آن است که از دستاوردهای فراملی، برای جهش در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور استفاده کنیم تا جایگاه ایران در نظم جدید جهانی بیش از پیش تحکیم شود.



کامل‌نواب در پایان، قدرت بازدارندگی و دیپلماسی اقتدار را دو بال پرواز پدافندی و سیاسی کشور خواند و تایید کرد: جمهوری اسلامی این توانمندی ساختاری را دارد که هر زمان ضرورت ایجاب کند، ماشه ظرفیتهای دفاعی خود را بچکاند و هر زمان که مصالح کشور اقتضا کند، روی میز دیپلماسی مقتدرانه به شکار منافع ملی بپردازد. این ابزارها، ثروتی در خدمت اعتلا و امنیت پایدار ملت ایران است.