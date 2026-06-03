سید علی بهاالدینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، طرح توزیع رایگان پرچمهای سبزرنگ مزین به ذکر «علی ولیالله» از سوی هیئت ثارالله قم در میان علاقهمندان اجرا میشود.
وی افزود: در قالب این طرح، پرچمهای مخمل سبزرنگ در ابعاد ۶۰ در ۴۰ سانتیمتر که مزین به نام مبارک امیرالمؤمنین علی(ع) هستند، به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
مدیر اجرایی هیئت ثارالله قم با اشاره به زمان و مکان اجرای این برنامه گفت: متقاضیان میتوانند برای دریافت پرچمهای اهدایی، شامگاه چهارشنبه ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۰ تا ۲۴ به موکب هیئت ثارالله واقع در میدان دفاع مقدس واقع در محله سالاریه مراجعه کنند.
وی ادامه داد: این اقدام با هدف ترویج فرهنگ ولایتمداری و گسترش شعائر دینی در سطح شهر انجام میشود و علاقهمندان میتوانند بدون محدودیت از این طرح بهرهمند شوند.
بهاالدینی همچنین از برگزاری مراسم جشن در حاشیه اجرای این طرح خبر داد و بیان کرد: همزمان با توزیع پرچمهای اهدایی، مراسمی با حضور جمعی از اساتید حوزه علمیه و مداحان شناختهشده برگزار خواهد شد.
وی افزود: این برنامه در فضایی معنوی و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار میشود و شرکت در آن برای عموم آزاد است.
۵ دستگاه اتوبوس برای اعزام زائران پیشبینی شده است
بهاالدینی در بخش دیگری از سخنان خود از تدارک کاروان زیارتی مرقد مطهر امام خمینی(ره) خبر داد و گفت: به مناسبت سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، پنج دستگاه اتوبوس برای اعزام زائران از قم پیشبینی شده است.
وی افزود: این کاروان زیارتی بامداد پنجشنبه ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵ ساعت ۴:۳۰ از میدان دفاع مقدس واقع در سالاریه حرکت خواهد کرد.
مدیر اجرایی هیئت ثارالله قم خاطرنشان کرد: امکان ثبتنام و حضور در این کاروان برای عموم مردم اعم از برادران و خواهران فراهم شده و علاقهمندان میتوانند برای هماهنگی و ثبتنام اقدام کنند.
قم- مدیر اجرایی هیئت ثارالله قم از اجرای طرح توزیع رایگان پرچمهای مزین به ذکر «علی ولیالله» در میان شهروندان قمی خبر داد.
سید علی بهاالدینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، طرح توزیع رایگان پرچمهای سبزرنگ مزین به ذکر «علی ولیالله» از سوی هیئت ثارالله قم در میان علاقهمندان اجرا میشود.
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