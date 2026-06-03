برپایی راهپیمایی کیلومتری غدیر با حضور ۲۰ موکب در خوسف و ماژان

حجت‌الاسلام والمسلمین علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: به مناسبت عید سعید غدیر خم، جشن باشکوهی از میدان شهید قهرمان تا میدان امام خمینی(ره) شهر خوسف برگزار می‌شود.

وی با اشاره به مشارکت مردمی افزود: تاکنون ۲۰ موکب برای ارائه خدمات فرهنگی، پذیرایی و رفاهی در طول مسیر اعلام آمادگی کرده‌اند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی خوسف از برگزاری همزمان این مراسم در شهر ماژان خبر داد و گفت: هدف از این برنامه، گسترش شور و شعور غدیری در سطح منطقه است.

وی با دعوت از عموم مردم برای حضور در این اجتماع بزرگ، بیان کرد: این مراسم ساعت ۱۷ روز عید غدیر آغاز می‌شود و جزئیات تکمیلی برنامه‌ها متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.