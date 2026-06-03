استاندار لرستان: تحول در حوزه گردشگری لرستان نیازمند نگاه ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز چهارشنبه در دیدار با معاون وزیر میراثفرهنگی، اظهار داشت: پیش از هر چیز لازم میدانم بهصورت ویژه از وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور تشکر کنم، چرا که در سال گذشته جانانه و فداکارانه «کار نشدنی» را شدنی کرد؛ آن هم ثبت جهانی مکانهای پیش از تاریخ دره خرمآباد.
ظرفیتهای بیبدیل طبیعی لرستان در حوزه گردشگری
وی ادامه داد: تمدن لرستان ۶۳ هزار سال قدمت دارد و این واقعیتی است که در دنیا نه رخداده و نه رخ خواهد داد. این موضوع، یک ادعا نیست؛ بر اساس شواهد و قرائن موجود در منطقه، مقالات علمی و تأیید قاطع یونسکو، تاریخ و تمدن دره خرمآباد در جهان به ثبت رسیده است.
استاندار لرستان دومین رویداد مهم یک سال گذشته را الحاق پادگان امام حسین (ع) به محوطه قلعه «فلکالافلاک» عنوان کرد و افزود: بیش از ۲۰ سال پیش، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی دستور تخلیه این پادگان را صادر کردند؛ اما این مهم سال گذشته با همکاری ۱۱ دستگاه اجرایی و حمایتهای مالی سازمان برنامه محقق شد.
شاهرخی با اشاره به ظرفیتهای بیبدیل طبیعی لرستان نظیر آبشارهای الیگودرز و دره شیرز گفت: استان لرستان با پنج هزار اثر تاریخی و طبیعی که ۲۸۰۰ اثر آن ثبت ملی و یک پرونده آن ثبت جهانی شده، یک نقطه بیبدیل در کشور است.
وی افزود: این سرمایه عظیم توان آن را دارد که اقتصاد و معیشت مردم را کاملاً متحول کند.
تحول در حوزه گردشگری نیازمند نگاه ملی است
استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تعبیر لرستان به «شمال بدون شرجی و بدون ترافیک»، تأکید کرد: متأسفانه سیستم قوانین فعلی میگوید روی پروژههایی سرمایهگذاری کنیم که بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند. این قانون برای لرستان جواب نمیدهد.
شاهرخی، یادآور شد: ما در این حوزه در ابتدای راه هستیم. اگر بهعنوان متولیان سرمایهگذاری، نگاه نوینی شکل نگیرد، همین شهر جهانی و پنج هزار اثر تاریخی نیز به همان حالت باقی میماند.
وی با اشاره به آمار سفرهای نوروزی، تصریح کرد: پارسال ۳۰۰ هزار نفر گردشگر به حاشیه رودخانهها و پارکهای استان آمدند؛ ولی این استعداد عظیم نیازمند یک قانون متفاوت و ضابطه ویژه برای سرمایهگذاری است. استانهایی که پیشرفت کردهاند با سرعت بیشتری حرکت میکنند؛ لرستان نباید همچنان لنگانلنگان پیش برود.
استاندار لرستان، تصریح کرد: نگاه وزارت میراثفرهنگی به استان لرستان در یک سال گذشته کاملاً متفاوت بوده و ما امیدواریم با حمایتهای شما بتوانیم گردشگری استان را متحول کنیم.
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