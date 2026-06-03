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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰

استاندار لرستان: تحول در حوزه گردشگری لرستان نیازمند نگاه ملی است

استاندار لرستان: تحول در حوزه گردشگری لرستان نیازمند نگاه ملی است

خرم‌آباد - استاندار لرستان بر لزوم توجه مسئولان وزارت میراث‌فرهنگی به حوزه گردشگری این استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز چهارشنبه در دیدار با معاون وزیر میراث‌فرهنگی، اظهار داشت: پیش از هر چیز لازم می‌دانم به‌صورت ویژه از وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور تشکر کنم، چرا که در سال گذشته جانانه و فداکارانه «کار نشدنی» را شدنی کرد؛ آن هم ثبت جهانی مکان‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد.

ظرفیت‌های بی‌بدیل طبیعی لرستان در حوزه گردشگری

وی ادامه داد: تمدن لرستان ۶۳ هزار سال قدمت دارد و این واقعیتی است که در دنیا نه رخ‌داده و نه رخ خواهد داد. این موضوع، یک ادعا نیست؛ بر اساس شواهد و قرائن موجود در منطقه، مقالات علمی و تأیید قاطع یونسکو، تاریخ و تمدن دره خرم‌آباد در جهان به ثبت رسیده است.

استاندار لرستان دومین رویداد مهم یک سال گذشته را الحاق پادگان امام حسین (ع) به محوطه قلعه «فلک‌الافلاک» عنوان کرد و افزود: بیش از ۲۰ سال پیش، بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی دستور تخلیه این پادگان را صادر کردند؛ اما این مهم سال گذشته با همکاری ۱۱ دستگاه اجرایی و حمایت‌های مالی سازمان برنامه محقق شد.

شاهرخی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌بدیل طبیعی لرستان نظیر آبشارهای الیگودرز و دره شیرز گفت: استان لرستان با پنج هزار اثر تاریخی و طبیعی که ۲۸۰۰ اثر آن ثبت ملی و یک پرونده آن ثبت جهانی شده، یک نقطه بی‌بدیل در کشور است.

وی افزود: این سرمایه عظیم توان آن را دارد که اقتصاد و معیشت مردم را کاملاً متحول کند.

تحول در حوزه گردشگری نیازمند نگاه ملی است

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تعبیر لرستان به «شمال بدون شرجی و بدون ترافیک»، تأکید کرد: متأسفانه سیستم قوانین فعلی می‌گوید روی پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنیم که بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند. این قانون برای لرستان جواب نمی‌دهد.

شاهرخی، یادآور شد: ما در این حوزه در ابتدای راه هستیم. اگر به‌عنوان متولیان سرمایه‌گذاری، نگاه نوینی شکل نگیرد، همین شهر جهانی و پنج هزار اثر تاریخی نیز به همان حالت باقی می‌ماند.

وی با اشاره به آمار سفرهای نوروزی، تصریح کرد: پارسال ۳۰۰ هزار نفر گردشگر به حاشیه رودخانه‌ها و پارک‌های استان آمدند؛ ولی این استعداد عظیم نیازمند یک قانون متفاوت و ضابطه ویژه برای سرمایه‌گذاری است. استان‌هایی که پیشرفت کرده‌اند با سرعت بیشتری حرکت می‌کنند؛ لرستان نباید همچنان لنگان‌لنگان پیش برود.

استاندار لرستان، تصریح کرد: نگاه وزارت میراث‌فرهنگی به استان لرستان در یک سال گذشته کاملاً متفاوت بوده و ما امیدواریم با حمایت‌های شما بتوانیم گردشگری استان را متحول کنیم.

کد مطلب 6849422

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