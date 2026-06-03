حجت الاسلام خانی:غدیر استمرار راه پیامبران الهی و محور هویت اسلامی است

حجتالاسلام محمد صادقخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: غدیر یکی از مهمترین و سرنوشتسازترین رخدادهای تاریخ اسلام است و هر مسلمان آگاه باید نسبت به ابعاد مختلف این واقعه عظیم شناخت و معرفت کافی داشته باشد.
وی افزود: آنچه در غدیر اتفاق افتاد صرفاً معرفی یک جانشین برای پیامبر اکرم (ص) نبود، بلکه تبیین مسیر آینده امت اسلامی و تضمینکننده استمرار رسالت الهی بود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: قرآن کریم در آیه شریفه «یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ» اهمیت مسئله ولایت را به روشنی بیان میکند و نشان میدهد که ابلاغ این پیام تا چه اندازه در تحقق کامل رسالت پیامبر اکرم (ص) نقش داشته است.
حجت الاسلام خانی بیان کرد: بر اساس آموزههای دینی، اگر مسئله ولایت و رهبری الهی برای جامعه اسلامی تبیین نشود، بسیاری از اهداف رسالت پیامبران در معرض آسیب قرار میگیرد و جامعه از مسیر اصلی هدایت فاصله میگیرد.
غدیر حلقه اتصال نبوت و امامت
وی تصریح کرد: غدیر در حقیقت حلقه اتصال نبوت و امامت است و به همین دلیل از آن به عنوان یکی از ارکان اصلی هویت اعتقادی مسلمانان یاد میشود.
وی گفت: تاریخ اسلام نشان داده است که حرکت در مسیر حق همواره با دشواریها، تهدیدها و دشمنیها همراه بوده اما وعده الهی همواره بر حمایت از جبهه حق استوار بوده است.
حجت الاسلام خانی افزود: ملت ایران نیز در طول دهههای گذشته با تکیه بر فرهنگ ولایت و آموزههای دینی، در برابر توطئهها و فشارهای مختلف ایستادگی کرده و توانسته است بسیاری از تهدیدها را پشت سر بگذارد.
وی ادامه داد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، دشمنان تلاش کردهاند با ایجاد ناامنی، جنگ، تحریم و فشارهای مختلف مسیر پیشرفت و استقلال کشور را متوقف کنند اما ملت ایران با اتکا به ایمان و وحدت از این آزمونها عبور کرده است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: امروز نیز جبهه حق و باطل در عرصههای مختلف در برابر یکدیگر قرار دارند و آگاهی، بصیرت و شناخت صحیح مسیر ولایت از مهمترین نیازهای جامعه اسلامی به شمار میرود.
وی تأکید کرد: جوانان باید بدانند که غدیر تنها یک مناسبت مذهبی نیست بلکه یک مکتب فکری و تمدنی است که بر مسئولیتپذیری، عدالتخواهی، دفاع از مظلومان و حرکت در مسیر ارزشهای الهی تأکید دارد.
حجت الاسلام خانی اظهار کرد: مهمترین پیام غدیر برای جامعه امروز، ضرورت حفظ وحدت، تبعیت از ارزشهای الهی و ایستادگی در برابر جریانهایی است که تلاش میکنند هویت دینی و فرهنگی مسلمانان را تضعیف کنند.
وی افزود: اگر جامعه اسلامی به آموزههای غدیر و سیره امیرالمؤمنین (ع) توجه کند، بسیاری از مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی کاهش خواهد یافت و زمینه رشد و تعالی جامعه فراهم میشود.
این استاد دانشگاه در پایان گفت: غدیر یک حقیقت زنده و جاری در تاریخ اسلام است و هر نسل وظیفه دارد این پیام بزرگ را به نسلهای بعد منتقل کند تا مسیر هدایت، عدالت و معنویت در جامعه استمرار یابد.
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