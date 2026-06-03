حجت‌الاسلام نورالدین موسوی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عید سعید غدیر خم بزرگ‌ترین عید مسلمانان و نماد تداوم راه نبوت در قالب امامت و ولایت است که باید ابعاد مختلف آن برای نسل جوان تبیین شود.

وی با تبریک فرارسیدن عید ولایت و امامت افزود: غدیر نقطه اتصال امت اسلامی به مسیر هدایت الهی است و مسلمانان با تمسک به فرهنگ ولایت می‌توانند در برابر توطئه‌ها و فتنه‌های مختلف ایستادگی کنند.

ملت ایران با الهام از فرهنگ غدیر مسیر عزت و استقلال خود را دنبال می‌کند

این روحانی بیجاری ادامه داد: امروز پس از گذشت قرن‌ها از واقعه غدیر، همچنان پیام این رویداد عظیم زنده و جاری است و ملت ایران نیز با الهام از فرهنگ ولایت، مسیر عزت و استقلال خود را دنبال می‌کند.

موسوی‌زاده بیان کرد: مردم مؤمن و ولایت‌مدار جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته همواره در صحنه‌های مختلف از آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌های دینی دفاع کرده‌اند و این حضور آگاهانه، نشانه عمق باور مردم به فرهنگ ولایت است.

وی تصریح کرد: هر جا جامعه اسلامی به آموزه‌های ولایت نزدیک‌تر شده، شاهد انسجام، وحدت و پیشرفت بیشتری بوده و هر جا از این مسیر فاصله گرفته شده، آسیب‌ها و مشکلات افزایش یافته است.

وی گفت: پیام غدیر برای نسل جوان امروز، شناخت جایگاه ولایت و حفظ پیوند با ارزش‌های اصیل اسلامی است؛ جوانان باید بدانند که آینده روشن جامعه اسلامی در گرو پایبندی به مسیر حق و حرکت در چارچوب آموزه‌های دینی است.

موسوی‌زاده افزود: نسل جوان سرمایه اصلی کشور است و باید با مطالعه، بصیرت و آگاهی، نسبت به مسائل دینی و اجتماعی شناخت عمیق‌تری پیدا کند تا بتواند در مسیر پیشرفت و تعالی جامعه نقش‌آفرین باشد.

تبیین فرهنگ غدیر میان نسل جوان از وظایف فعالان فرهنگی

وی ادامه داد: تبیین فرهنگ غدیر و انتقال مفاهیم ولایت به نسل جدید، یکی از مهم‌ترین وظایف خانواده‌ها، روحانیان، فعالان فرهنگی و مراکز دینی است و این مسئولیت نباید تنها به مناسبت‌های مذهبی محدود شود.

این روحانی بیجاری خاطرنشان کرد: مساجد، هیئات مذهبی و محافل فرهنگی ظرفیت ارزشمندی برای ترویج فرهنگ ولایت دارند و می‌توانند با برنامه‌های معرفتی و تربیتی، زمینه آشنایی بیشتر نوجوانان و جوانان با معارف اهل بیت (ع) را فراهم کنند.

وی تأکید کرد: امام خمینی (ره) همواره بر ضرورت پشتیبانی از ولایت فقیه تأکید داشتند و این راهبرد مهم، عامل حفظ وحدت و اقتدار نظام اسلامی در برابر تهدیدها و دشمنی‌ها بوده است.

موسوی‌زاده در پایان گفت: تا زمانی که ملت ایران با ایمان، وحدت و بصیرت در مسیر ولایت حرکت کند، دشمنان نخواهند توانست به اهداف خود دست یابند و فرهنگ غدیر همچنان به عنوان چراغ هدایت جامعه اسلامی مسیر عزت و پیشرفت را روشن خواهد کرد.