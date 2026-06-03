قاتل فراری در گناوه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نصیر زنده بودی اظهار کرد: به دنبال وقوع یک فقره قتل در یکی از محله های شهر گناوه ، بلافاصله تیم ویژه ای از کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات خود را شروع کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گناوه افزود: قاتل با حذف سرنخها، و پاک کردن آثار جرم سعی در گمراه کردن مامورین و متواری شدن داشت،که کارآگاهان باتجربه پلیس آگاهی با بررسی صحنه جرم، بازبینی ساعتها دوربینهای مداربسته و بهره گیری از شگردهای فنی پلیسی، در عملیاتی غافلگیرانه هر دو متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرهنگ زنده بودی در پایان خاطرنشان کرد: متهمان در بازجویی های اولیه به قتل با انگیزه مالی اعتراف کردند و پس از معرفی به مرجع قضایی روانه زندان شدند.