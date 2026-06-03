خبرگزاری مهر- گروه استانها: عید غدیر خم در حافظه جمعی مسلمانان، تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ نقطهای است که در آن مفهوم ولایت از یک رخداد تاریخی عبور کرده و به یک منظومه فکری و اجتماعی تبدیل شده است.
در این نگاه، غدیر نه فقط یادآور اعلام جانشینی، بلکه حامل پیامهایی چون عدالت، مسئولیتپذیری، دستگیری از نیازمندان و بازتعریف رابطه انسان با جامعه است.
در سالهای اخیر، این عید بزرگ در بسیاری از شهرهای ایران از قالب مراسمهای صرفاً آیینی خارج شده و به یک کنش اجتماعی گسترده تبدیل شده است؛ کنشی که در آن مردم، نهادهای مدنی، خیرین و دستگاههای اجرایی هرکدام سهمی در بازتولید مفهوم «سیره علوی در عمل» دارند.
خرمآباد نیز در آستانه عید غدیر امسال، صحنه همزمان چند رویداد اجتماعی و فرهنگی است؛ از یکسو خیابانها و میادین شهر برای جشنهای مردمی آماده میشوند و از سوی دیگر، مساجد و حتی خانهها میزبان جشنهای کوچک و محلهای خواهد بود.
غدیر؛ جشنی که به خیابانها رفت
در گفتوگو با خبرنگار مهر، مسلم رضاییپور، دبیر ستاد مردمی عید غدیر خرمآباد با اشاره به تغییر مدل برگزاری جشنهای امسال گفت: برنامههای عید غدیر امسال نسبت به سالهای گذشته متفاوت شده و به جای تمرکز در یک نقطه، در چند محور شهری برگزار میشود.
او توضیح داد: هدف از این تغییر، افزایش مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت تجمعات شبانه و اجتماعات بیعت است تا جشن غدیر از یک رویداد متمرکز به یک جریان شهری تبدیل شود.
به گفته او، این رویکرد باعث شده است جشن غدیر در متن زندگی روزمره مردم جریان پیدا کند و صرفاً محدود به یک مسیر یا یک اجتماع بزرگ نباشد.
شش محور برای یک عید
رضاییپور در تشریح جزئیات برگزاری جشنهای امسال گفت: شش محور اصلی برای برگزاری جشن در نظر گرفته شده است؛ شامل خیابان انقلاب، میدان امام خمینی(ره)، میدان امام حسین(ع)، پارک چهارباغ، میدان اسدآبادی و محدوده پشت بازار.
او افزود: در هر یک از این نقاط، برنامههای فرهنگی، مذهبی و خدماتی با محوریت مواکب مردمی اجرا خواهد شد و تلاش شده است هر منطقه متناسب با ظرفیت اجتماعی خود میزبان بخشی از جشن باشد.
این مدل برگزاری، به گفته برگزارکنندگان، نوعی عبور از تمرکزگرایی و حرکت به سمت «جشن محلهمحور» است؛ الگویی که در آن هر خیابان میتواند به یک پایگاه فرهنگی مستقل تبدیل شود.
خیابان انقلاب؛ قلب تپنده جشن ولایت
در میان محورهای تعریفشده، خیابان انقلاب نقش پررنگتری پیدا کرده است؛ مسیری که طی روزهای اخیر به یکی از کانونهای اصلی استقرار مواکب مردمی تبدیل شده است.
رضاییپور در اینباره گفت: خیابان انقلاب یکی از محورهای اصلی جشن امسال است و بخش مهمی از مواکب مردمی در این مسیر مستقر خواهند شد.
او تأکید کرد: این خیابان بهنوعی نماد پیوند میان حضور اجتماعی مردم و همراهی میدان و خیابان شده و تلاش شده است خدمات فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در کنار هم ارائه شود.
غدیر؛ از مراسم تا معرفت
در لایهای دیگر از این رویداد، مسئولان فرهنگی بر این نکته تأکید دارند که غدیر تنها یک جشن نیست، بلکه حامل یک پیام معرفتی است.
حجتالاسلام سید حسین شاهرخی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی خرمآباد در گفتوگو با مهر با اشاره به رویکرد جدید برگزاری جشنها اظهار داشت: امسال تلاش شده جشن غدیر صرفاً یک برنامه متمرکز نباشد، بلکه در قالب یک جریان مردمی در سطح شهر جریان پیدا کند.
او افزود: در سالهای گذشته تمرکز برنامهها در بلوار شورا بود، اما امسال با توجه به شرایط اجتماعی و ضرورت استفاده از ظرفیت تجمعات و مشارکت مردم، این مدل تغییر کرده است.
وقتی مواکب، محور جشن میشوند
شاهرخی با تأکید بر نقش مردم در برگزاری جشن گفت: امسال نقش مواکب مردمی بسیار پررنگتر شده و همه برنامهها با محوریت همین مواکب اجرا میشود.
او توضیح داد: هدف این است که مردم صرفاً مخاطب جشن نباشند، بلکه خودشان برگزارکننده باشند و در طراحی و اجرای برنامهها نقش مستقیم داشته باشند.
به گفته او، این تغییر رویکرد میتواند جشن غدیر را از یک مناسبت رسمی به یک تجربه زیسته اجتماعی تبدیل کند.
غدیر در بُعد اجتماعی؛ آزادی ۱۴ زندانی
در کنار جشنهای خیابانی، یکی از مهمترین جلوههای غدیر امسال در لرستان، در حوزه اجتماعی رقم خورد.
توکل شاکرمی، مدیر نمایندگی ستاد دیه لرستان اعلام کرد: به مناسبت اعیاد قربان و غدیر، ۱۴ زندانی جرایم غیرعمد با همکاری خیرین و گذشت شکات آزاد شدند.
او توضیح داد: این افراد به دلیل بدهیهای مالی غیرعمد در زندان بودند و مجموع بدهی آنها حدود ۶۰ میلیارد تومان بود که با استفاده از ظرفیتهای قانونی و مشارکت خیرین، زمینه آزادیشان فراهم شد.
عددهایی که به زندگی تبدیل شدند
شاکرمی جزئیات این فرآیند را چنین تشریح کرد: حدود ۵۰ میلیارد تومان از بدهیها از طریق پذیرش اعسار، سه میلیارد تومان با گذشت شکات، دو میلیارد تومان کمک بلاعوض و پنج میلیارد تومان نیز از محل آورده خانوادهها و تسهیلات تأمین شد.
به گفته او، این اعداد در ظاهر مالی هستند، اما در واقع به بازگشت ۱۴ سرپرست خانواده به خانه و آغاز دوباره زندگی منجر شدهاند.
فرهنگ غدیر در عمل
شاکرمی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: غدیر فقط جشن و آیین نیست، بلکه فرهنگ گرهگشایی از مشکلات مردم است.
او افزود: آزادی زندانیان جرایم غیرعمد یکی از مصادیق واقعی فرهنگ علوی است؛ چراکه در این فرآیند، نهتنها یک فرد، بلکه یک خانواده به زندگی عادی بازمیگردد.
غدیر؛ پیوند خیابان و خانه
آنچه غدیر امسال در لرستان را متمایز میکند، همزمانی دو سطح از کنش اجتماعی است؛ یکی در خیابانها و میدانها با حضور مواکب و مردم، و دیگری در خانههایی که با آزادی سرپرست خانواده دوباره روشن شدهاند.
این دو سطح، در کنار هم تصویری کامل از مفهوم ولایت در زیست اجتماعی امروز ارائه میدهند؛ ولایتی که نه فقط در شعار، بلکه در عمل و در زندگی روزمره معنا پیدا میکند.
غدیر؛ از آیین تا حکمرانی علوی
حجتالاسلام سید احمد شاهرخی، نماینده ولی فقیه در لرستان، هم در گفتوگو با مهر با تأکید بر جایگاه غدیر گفت: این عید بزرگ اسلامی فرصتی برای بازخوانی مفهوم ولایت و حاکمیت الهی است.
وی با بیان اینکه غدیر سه پیام اصلی دارد، اظهار داشت: نخست، تثبیت اصل ولایت الهی در جامعه اسلامی؛ دوم، معرفی شخصیت بیبدیل امیرالمؤمنین (ع)؛ و سوم، ارائه الگوی حکمرانی علوی برای اداره جامعه.
او افزود: مسئولان باید عملکرد خود را با معیارهای حکومت علوی بسنجند؛ یعنی عدالت، خدمت به مردم و پرهیز از تبعیض.
نماینده ولی فقیه در لرستان همچنین تأکید کرد: امامین انقلاب اسلامی، ادامهدهنده مسیر غدیر در عصر حاضر هستند و استقلال، عزت و پیشرفت کشور در سایه همین تفکر محقق شده است.
غدیر به مثابه یک جریان زنده
غدیر در خرمآباد امسال بیش از آنکه یک مراسم باشد، به یک جریان تبدیل شده است؛ جریانی که از خیابان آغاز میشود و به خانهها میرسد، از موکب عبور میکند و به زندان میرسد، و در نهایت در بازگشت یک پدر به خانواده و لبخند یک کودک معنا پیدا میکند.
این تجربه نشان میدهد که وقتی یک مناسبت مذهبی از سطح نماد عبور کند و به سطح عمل اجتماعی برسد، میتواند به یکی از مهمترین ابزارهای بازسازی پیوندهای انسانی در جامعه تبدیل شود.
غدیر در لرستان امسال، نه فقط یک جشن، بلکه روایتی از بازگشت، همدلی و زندگی دوباره است؛ روایتی که در آن شهر، مردم و ایمان در یک نقطه به هم میرسند و معنای تازهای از «ولایت و سیره علوی در زندگی» شکل میگیرد.
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